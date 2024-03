Dalle apparizioni a Baracca. Tutta la Romagna in ‘Confini’

Arte, letteratura, storia e cultura della Romagna antica e contemporanea. È uscito l’ultimo numero di ‘Confini’, la rivista quadrimestrale edita da Il Ponte Vecchio che verrà presentato oggi alle 17 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana. Saranno presenti i direttori Paolo Turroni e Marzio Casalini, oltre a Ilario Sirri che leggerà alcune poesie di Walter Galli e di Giovanni Nadiani. Anche questo numero, come sempre, è ricco di contenuti e tanti gli autori che vi hanno collaborato. Si spazia dalle apparizioni mariane alla figura di Francesco Baracca, l’asso dell’aviazione italiana durante il primo conflitto mondiale di cui lo scorso anno si è celebrato il 105° anniversario della morte, e a quella del condottiero Giovanni dalle Bande Nere. E poi al culto pagano di Giove Dolicheno: antichi documenti testimoniano la presenza di un altare dedicato a questa divinità orientale, celato tra i muri dell’abbazia della Madonna del Monte. E poi un approfondimento della basilica di San Vitale di Ravenna, monumento tra i più importanti dell’arte paleocristiana in Italia, fino alle pene capitali nella Romagna fiorentina. Una curiosità inedita è rappresentata dal testo della commedia ‘Il tesoro di Valentino’ scritta dal ferrarese Giuseppe Bonavisi, legata al mistero di una carrozza d’oro di proprietà del Valentino (Cesare Borgia) nascosta sotto la Rocca. "Siamo nel 1791, poco prima dell’arrivo dei Francesi e nell’elenco degli interpreti si vede che i ruoli femminili erano rappresentati da donne, cosa proibita nello Stato della chiesa. Si vede che in Romagna la censura era più lasca", spiega il direttore Paolo Turroni.

f.s.