’Dalle foibe all’esodo’: il libro: "Pagina di storia dimenticata"

"Dalle foibe all’esodo". È il titolo del libro del senatore Roberto Menia presentato dal Lions Club del Rubicone al ristorante Villa delle rose a Canonica di Santarcangelo. Roberto Menia è stato il promotore della legge che nel 2004 ha istituito il 10 febbraio come Giorno del Ricordo dedicato ai martiri delle foibe. La serata è stata organizzata dal presidente Fiorenzo Fantini presidente del Lions Club del Rubicone e dal generale Cosimo Carbone.

"C’è una pagina di storia ignorata dai più, che eppure ha segnato la vita di decine di migliaia di italiani, con oltre 10mila morti e più di 350mila esuli – ha detto Menia –. Solo dopo 60 anni è stato istituito il Giorno del Ricordo non da contrapporre al Giorno della Memoria che ricorda le vittime dell’olocausto, ma che vuole ricordare che tra i crimini c’è anche la strage degli italiani d’Istria".

"Quello che racconto in questo libro – ha aggiunto – cade nel ventesimo anniversario dell’approvazione della legge. Io abitavo a Trieste e ho imparato a conoscere le foibe da bambino. Ma bisognava fare attenzione perchè dall’altra parte c’era Tito. È la storia del più grande esodo della popolazione italiana che gli italiani per decenni non hanno mai conosciuto".