"Dalle moto ai Tornado, la mia vita da top gun"

Il Lions Club Rubicone ha inaugurato l’anno all’hotel Savini di Bellaria Igea Marina con un ospite d’eccezione: il top gun Alessandro Soldati, 58 anni, di San Mauro Pascoli. Ex pilota di Tornado e primo ufficiale in Alitalia, ha affascinato i presenti con una coinvolgente presentazione sul tema "Il fattore umano nelle professioni ad alto rischio". Con 38 anni di esperienza nel settore e una laurea in psicologia, Soldati ha esplorato l’importanza del fattore umano non solo nell’aviazione, ma anche in ambiti come la sanità, mostrando come la preparazione e la gestione psicologica siano cruciali in situazioni di forte stress. Ha raccontato Alessandro Soldati: "Fin da piccolo sognavo di fare il pilota motociclistico. Ma per il fatto che poi sono cresciuto e diventato un metro e 86, ero troppo alto per le moto e mi sono rivolto a mezzi ancora più veloci e potenti come i caccia militari. E quando sono riuscito a sedermi per la prima volta al posto di pilotaggio, ho potuto rendermi conto in prima persona quali sono i limiti di un essere umano sottoposto a quel tipo di prestazione. Oggi faccio l’istruttore di volo su piccoli aerei e insegno ai ragazzi a volare sfruttando tutto quello che ho imparato in 38 anni".

Un altro momento significativo è stato l’ingresso del nuovo socio Andrea Leonardi 50 anni di Bellaria, presentato dal decano del club, il dottor Flavio Ferranti, un segno di continua crescita e coesione all’interno del Lions Club Rubicone i cui soci ora sono 66. Infine, il presidente Elvis Bianchi ha annunciato la decisione di cancellare i meeting di ottobre per devolvere i fondi agli alluvionati dell’Emilia Romagna, dimostrando l’impegno del club verso le cause sociali più urgenti.

Ermanno Pasolini