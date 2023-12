Dalle scarpe alla tela. Vittorio Pollini pittore per beneficenza: "Merito di Tonino Guerra"

Ha dipinto 300 quadri e ora li mette in vendita con l’obiettivo di destinare il ricavato per il 50% alla associazione "Cuori piccoli e grandi di Bologna", una onlus che si trova presso l’ospedale Sant’Orsola, e l’altro 50% allo Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo con sede a Forlì, sezione di San Mauro Pascoli. L’artista benefattore è Vittorio Pollini, 88 anni, insieme a Sergio Rossi e Quinto Casadei uno dei pionieri dello sviluppo industriale del settore calzaturiero a San Mauro Pascoli. Vittorio Pollini ha cessato l’attività nel 2005 cedendola ad Alberta Ferretti con l’impegno di mantenere il nome Pollini sulle scarpe. "L’idea di dipingere dei quadri – racconta Pollini – mi è venuta durante un incontro con Tonino Guerra. Il poeta aveva dei cartoncini in bianco che usava per disegnare e me li ha regalati per dipingere. Ero insieme al titolare dell’Antica Stamperia Pascucci e a 80 anni ho iniziato questa avventura che ho continuato fino a due anni fa quando è scomparsa mia figlia Annalisa di 44 anni. L’idea di vendere i quadri mi è venuta perchè questa associazione del Sant’Orsola di Bologna ha bisogno di fondi soprattutto per realizzare dei mini appartamenti per le famiglie dei malati di cuore. E poi lo Ior per finanziare la ricerca sul cancro. Il tutto nel nome e in ricordo di mia figlia Annalisa. Le iniziative per vendere i quadri sono tante. A San Mauro Pascoli, la mia città, si possono cominciare a fare mostre grazie alla collaborazione dei miei amici benefattori di tante iniziative Mauro Rossi e Giuseppe Casadei. Poi stiamo anche valutando la possibilità di organizzare mostre a Santarcangelo di Romagna e a Rimini".

Vittorio Pollini racconta poi chi sono i soggetti che hanno ispirato i suoi quadri: "Nel primo quadro ho ritratto due scarpe con stilizzata la figura di una donna e come contorno le farfalle di Tonino Guerra. Le scarpe predominano i miei disegni, ma ho anche disegnato volti di persone a cominciare da quello di mia mamma Giovanna, fino al mio musicista preferito, Giuseppe Verdi, in quanto sono stato talmente appassionato di musica che suonavo il ‘quartino’, clarinetto corto, nella storica banda di San Mauro Pascoli. Poi nei miei quadri ci sono figure di persone con cui ho lavorato in tutto il mondo, soprattutto le donne, in quanto a San Mauro Pascoli abbiamo sempre prodotto scarpe di lusso da donna".

Seguendo il filo dei ricordi, Vittorio Pollini racconta come si è evoluto il mondo della scarpa dagli inizi a oggi: "Alla fine della guerra facevo la terza elementare ed ero il più bravo della classe a disegnare. La mattina andavo a scuola e al pomeriggio a lavorare a fare le scarpe. A 15 anni facevo le scarpe per intero da solo, tutto a mano. Poi comprai prima una Vespa usata per portarle nei negozi e in seguito una Fiat 1100 famigliare. Allora i maestri ti insegnavano veramente come si dovevano fare le scarpe. Oggi non serve più perché è sparita la manualità, anche la qualità delle materie prime non è più la stessa. Oggi non faccio più nulla, ma sogno spesso di lavorare e produrre scarpe, quelle che mi sono sempre rimaste nel cuore".