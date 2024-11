Dall’Italia all’Argentina con Max Cimatti

Affronterà l’oceano insieme ai migranti verso una terra ricca di promesse, di dolori e di rivincite. Max Cimatti, questa sera alle 21 al Cine Teatro Victor, nella seconda serata della mini rassegna ‘Racconti d’Autunno’, voluta e promossa dalla cooperativa ‘Amicizia’ di San Vittore con il contributo di Manuela Gori e Rubiconda Eventi per la diffusione, affronterà un’intensa narrazione dal titolo ‘C’era una volta in Argentina’. Ci porterà nel tempo delle grandi migrazioni dall’Italia all’Argentina, nelle fatiche e nelle speranze di quelle genti che lasciavano tutto per l’ignoto, per inseguire un futuro migliore, fino a farci rivivere uno dei grandi sogni di un ragazzo, realizzato e poi infranto ma rimasto un idolo per gli appassionati: Maradona.

"Questo percorso narrativo – spiega Max Cimatti - sarà un grande affresco sul ‘900 che inizierà con l’epopea dei tanti italiani che si imbarcano verso una terra lontanissima e sconosciuta. Vi racconterò le traversate nelle navi-lazzaretto, le prime comunità italiane alla Boca, il far west nella Pampa e tante vicende di speranza, dolore e riscatto. La serata continuerà con una breve deviazione in Bolivia per raccontarvi l’ultima notte dell’argentino Che Guevara, poi ci saranno storie di tango, desaparecidos, guerre con gli inglesi e il gol del secolo segnato da Maradona ai Mondiali dell’86". In questa serata non mancheranno le emozioni intense sottolineate dalle note ‘calde, dolci e disperate’ di Martin Novello, argentino di Buenos Aires, alla voce e chitarra. Info e prenotazioni: Cine Teatro Victor tel. 375 670 0022.

a.s.