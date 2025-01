Dall’onorevole Buonguerrieri un dono per ringraziare l’Arma

Il deputato di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, unitamente a Filippo Lanzi, referente territoriale, si è recato in visita alla stazione dei Carabinieri di San Piero in Bagno, portando un dono natalizio per ringraziare l’Arma del lavoro svolto quotidianamente per la tutela della sicurezza e della cittadinanza.

"Il dono consegnato alle donne e agli uomini che difendono quotidianamente la nostra sicurezza – ha dichiarato l’onorevole Buonguerrieri – vuole rappresentare un ringraziamento alle forze dell’ordine per il lavoro che volgono ogni giorno. Il Governo, come dimostrano le tante azioni dispiegate contro la criminalità organizzata, sta agendo concretamente, segnando un vero e proprio cambio di passo nella tutela della sicurezza dei cittadini, ma è solo grazie all’impegno delle donne e degli uomini in divisa che tutto ciò è possibile".

"Oggi più che mai – aggiunge la parlamentare di Fratelli d’Italia – è fondamentale dimostrare la nostra vicinanza e sostegno alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca verificatisi a Milano e a Verucchio, episodi che vedono i nostri militari, dopo aver agito nell’esercizio delle loro funzioni, sottoposti ad indagini. La nostra vicinanza e il nostro sostegno si tradurranno anche in un intervento normativo concreto, affinché le forze dell’ordine siano poste nella condizione di lavorare con serenità e nella consapevolezza che lo Stato è dalla loro parte. Fra chi delinque e chi tutela la nostra incolumità, Fratelli d’Italia è, e sarà sempre, al fianco delle donne e degli uomini in divisa, che servono la nostra Patria".

gi. mo.