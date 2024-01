Dance Dream, domani lo stage di Rocco Suma

Rocco Suma, uno degli artisti più quotati nel panorama della danza contemporanea, è il protagonista dello stage che si terràdomani alla Dance Dream di Cesenatico. Per molti bambini e giovani appassionati, è l’occasione per conoscere il ballerino della Oliva Contemporary Dance Project, considerato anche un grande maestro. Tra le sue performance più prestigiose ricordiamo quella a "Cantando Ballando", il varietà in onda su Canale Italia, ed è stato inoltre il danzatore nel video clip "Libertà" di Cristiano Cremonini e per Alessandra Amoroso in "Vivere a Colori Tour" all’Arena di Verona. Assieme a Steve La Chance e il regista americano Michael Damien, è stato il coreografo per l’installazione pubblicitaria in occasione dell’uscita mondiale del film "New York Academy". Lo stage si svolgerà nella sede della Dance Dream, in piazza Ugo Bassi, nella zona della stazione ferroviaria di Cesentico, dove è stato allestito un centro studi polifunzionale di 600 metri quadrati con terrazzo, parcheggio privato e una suddivisione ottimale degli spazi per le varie discipline. In questa scuola di danza le bambine, i bambini, le ragazze ed i ragazzi, tutti i giorni si esercitano assieme ad istruttori specializzati e, appunto, anche ai grandi professionisti di profilo nazionale ed internazionale, come nel caso di Rocco Suma. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 347 9182244, inviando una mail a dancedreamcesenatico@gmail.com, oppure recandosi direttamente nella sede di Dance Dream.

Giacomo Mascellani