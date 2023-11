Dance Dream, il 24 novembre arriva il grande Andrea Spata

La scuola di danza Dance Dream il 24 novembre ospiterà uno stage di musical di Andrea Spata (foto), ballerino quotato e performer protagonista di tanti musical di successo ed attualmente in scena, come capo balletto, nello spettacolo ’Chicago Il Musical’, nel cui cast c’è anche Camilla Tappi, ex allieva della Dance Dream. Partecipare alla lezione costa 25 euro; gli interessati possono avere informazioni ed iscriversi chiamando il 347-9182244, o andando nella sede della scuola in piazza Ugo Bassi entro lunedì 6 novembre.