Dance Dream torna al Bogart con lo spettacolo ‘Aladdin’

La scuola di danza Dance Dream di Cesenatico ha ottenuto un grande successo al Teatro Bogart di Cesena, dove si sono svolti due strepitosi musical: "Il Mago di Oz" e "Fammi Volare", che hanno messo in evidenza il talento dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Oltre 40 giovani e giovanissimi dai 6 ai 25 anni, hanno regalato due serate di grande show, andando al di là delle più rosee aspettative. Monica Battistini, presidente della scuola, sottolinea come la sezione di Musical stia regalando grandi emozioni e gioie: "La fortuna è stata quella di incontrare, nel nostro percorso, persone speciali e di formidabile competenza professionale che, con tanta generosità, si sono dedicate alla formazione dei nostri ragazzi. Del resto il successo non è mai di una sola persona, ma è il frutto di un lavoro collettivo e della perseveranza di un gruppo mai così unito che ha sempre creduto nei propri valori". Proprio grazie alla coesione del team, la Dance Dream è riuscita, in appena cinque mesi, a mettere in scena due spettacoli unici, con un lavoro importante degli insegnanti e di a tutto lo staff, a partire da Ilaria, Federica, Nico, Christian Ginepro, Chiara, Francesca, i costumi di Cristina, i video di Giancarlo e le fotografie dia Marco. In particolare Federica Esposito ha curato magistralmente la regia dei due musical e la realizzazione delle scenografie degli spettacoli.

Dance Dream tornerà protagonista oggi e domani al Teatro Bogart di Cesena con lo spettacolo di danza "Aladdin" e il tributo a Michael Jackson, in occasione dei dieci anni di attività della Tap Academy di Silvia Ferraris, una delle docenti, che nel suo staff vanta artisti e personaggi di profilo nazionale ed internazionale.

Giacomo Mascellani