Daniela Balzoni nuova presidente della ’San Pietro’

Daniela Balzoni è la nuova presidente della "Polisportiva San Pietro" di San Piero in Bagno. Parte con una iniziativa stimolante e coinvolgente la ‘San Piero-Firenze Trekking ’a piedi Romagna Toscana" in calendario in 5 tappe, con partenza il 4 luglio, nel primo centenario del trasferimento del Comune di Bagno di Romagna dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì.

La nuova presidente della Polisportiva è Daniela Balzoni, insegnante di scienze motorie presso la scuola media dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Bagno di Romagna. Dopo aver diretto l’attività sportiva della Polisportiva stessa per un decennio, ora proseguirà la sua brillante opera nel ruolo di presidente. Presente anche nel Consiglio direttivo del Csi di Cesena, la professoressa Balzoni ritrova stimolo ed interesse in una idea di sport manifestata in questi anni dalla Polisportiva San Pietro".

Al termine del suo mandato, il professor Giovanni Pretolani, presidente dal 2009, lascia con la promessa da parte sua di continuare a collaborare e incentivare il motto della "Polisportiva San Pietro": "Ricordati che sono venuto qui per crescere e divertirmi"

gi. mo.