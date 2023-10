Danilo Rea, Telesforo e altri big del jazz per gli alluvionati

Stasera alle 20.30 al Teatro Verdi di Cesena si svolgerà un concerto jazz organizzato dall’associazione nazionale dei jazz club per raccogliere fondi a favore delle popolazioni alluvionate. Sul palco artisti prestigiosi come Danilo Rea, Gegè Telesforo, Christian Mascetta, Nino Gori e tanti altri con l’itaclub Jazz Orchestra. In programma anche la mostra fotografica di Roberto Cifarelli e Mirko Boscolo. Ingresso a offerta libera.