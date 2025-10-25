Danni ai negozi per i lavori: "Nessun ristoro nel 2025"

Una interpellanza per così dire esperienziale sui ristori da destinare ai negozi danneggiati dai cantieri in centro storico, quella presentata dal capogruppo consiliare di Cesena Siamo Noi Marco Giangrandi, al consiglio comunale di giovedì pomeriggio, a cui ha risposto l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari. Attualmente i cantieri sono in corso in piazza Aguselli e a palazzo Oir, mentre in passato in una serie di interventi avviati nel 1984 in piazza del Popolo e proseguiti sino alle Tre Piazze (finiti nel 2023), seguiti da quelli citati. Comune denominatore: in quarant’anni di cantieri la non effettuata concessione di indennizzi alle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi danneggiati dal lungo corso dei lavori. Confcommercio e Confesercenti li hanno richiesti quando i cantieri durano più di due mesi.

Interpellanza esperienziale, si diceva, perché Giangrandi ha sperimentato sulla sua pelle di imprenditore titolare della cartoleria ’Adamo Bettini’ dal 1888’ in piazza della Libertà, cosa può accadere quando i cantieri possono durare fino a tre anni e mezzo, più di mille giorni. "Da 2015 al 2018 – rievoca – fu durissima e non auguro al peggior nemico di trovarsi mai nelle condizioni di noi commercianti allora. Molti chiusero, io resistetti. Dal Comune non ottenemmo alcun indennizzo e ci venne spiegato che non era tradizione in città che venissero erogati ristori. Altrove però sì e il buon senso, non l’ideologia, induce a ritenere che un commerciante o un pubblico esercizio abbia diritto ad essere risarcito se viene danneggiato. L’iniquità perdura, per questo ho presentato l’interpellanza".

L’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari ha assicurato che il comune farà di tutto per premere sulle ditte affinché velocizzino i tempi dei lavori in piazza Aguselli e galleria Oir, ha aggiunto che per il 2025 non è possibile per ragioni di bilancio prevedere ristori e che l’impegno è lavorare in questa direzione nel 2026, anche attraverso un bando tutto da progettare con l’erogazione di ristori che potranno essere richiesti dalle imprese che a causa dei cantieri prolungati abbiano subito danni economici riscontrabili.

"Purtroppo non posso dichiararmi soddisfatto della risposta generica e senza nullo di certo– commenta Giangrandi –. Non c’è certezza che il bando venga aperto e che in bilancio siano previsti fondi. Tutto è aleatorio. Questa mattina sono passato da corso Garibaldi è ha visto che le povere attività murate in galleria Oir per i lavori, hanno dovuto affiggere cartelloni per ricordare ai passanti la loro esistenza".

Riaffiorano immagini dal passato. Durante i lavori in piazza della Libertà ci fu un bar isolato dai lavori, che affisse un cartello sulla colonna più visibile per informare che ogni giorno dalle 17 le paste sarebbero state scontate a 50 centesimi. Poi uscì dalla piazza e risorse altrove.

In via Fantaguzzi, durante il rifacimento del manto, alcuni negozi per qualche giorno finirono in condizioni tali che clienti anche disposti a tutto non sarebbero stati in gradodi entrare per gli impedimenti del cantiere fin sulla sulla soglia. Segregazione commerciale: giorni di incassi nulli, mai risarciti.