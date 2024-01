Danni ai veicoli, partiti i primi bonifici

I primi bonifici da parte della Regione per rimborsare le auto e le moto danneggiate dall’alluvione sono partiti. Come previsto dal bando, aperto il 31 ottobre e tuttora attivo, sono previsti contributi fino a 5.000 euro per sostituire le auto e 700 euro per i ciclomotori o motocicli e fino a 2mila euro per ripararli. In questi giorni sono partite le erogazioni di denaro per i primi 910 emiliano-romagnoli che riceveranno un contributo per la riparazione o sostituzione dei veicoli danneggiati, per un totale di 1 milione e 200mila euro. Attualmente le domande presentate tramite bando sono circa 5.300 per un totale di contributi richiesti pari a 17,8 milioni di euro. Le richieste da parte della provincia di Forlì-Cesena sono, al momento, 1.664. Le risorse sono state raccolte grazie all’iniziativa di solidarietà della Regione ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’. Sul totale raccolto, 27 milioni sono destinati alle automobili e ai ciclomotori.

"Le risorse ci sono ma ci aspettavamo più celerità nell’erogare i rimborsi. Ci sono situazioni difficili in cui non si sa come quantificare i danni ed è stata fatta molta confusione – dice Mauro Mazzotti, presidente del Comitato Alluvionati cesenate -. Una difficoltà che abbiamo riscontrato è che se in una famiglia ci sono due auto danneggiate ne rimborsano solo una".

C’è poi chi è rimasto fuori dal bando nonostante abbia avuto l’auto distrutta dall’alluvione perché ha già ricevuto un parziale rimborso dall’assicurazione. E’ il caso di Catia Merenda, vicepresidente del Comitato degli Alluvionati cesenate. "Avevo un’auto Nissan comprata a fine 2018 – dice Catia Merenda -. Abito in via Ex Tiro a Segno e il giorno dell’alluvione ho spostato l’auto in cima al viale, ma è stato inutile. E’ andata distrutta e mi hanno detto che non era riparabile. Dopo varie peripezie la mia assicurazione mi ha rimborsato 5.000 euro, ma la macchina ne valeva 20mila. Ho provato a chiedere il bonus della Regione, ma mi hanno spiegato che non ne ho diritto perché avevo già avuto un parziale rimborso. Sono imprenditrice, la macchina mi serve per spostarmi per lavoro e ne ho dovuta comprare un’altra spendendo altri 20mila euro. Tra i soldi spesi e quelli persi per l’auto distrutta il totale è 35mila euro. I fondi ci sono e trovo ingiusto che non possa richiederli". La confusione iniziale ha portato anche molti cesenati che avevano avuto danni all’auto a scegliere strade diverse dalla richiesta dei contributi regionali. "Abito in via Roversano – dice Fabio – la mia macchina è stata completamente travolta dall’acqua. Subito dopo l’alluvione ho trovato un annuncio su internet di chi comprava le auto danneggiate per 2.000 euro e così l’ho venduta. A novembre invece ho richiesto alla Regione i 700 euro per il mio scooter, anch’esso andato distrutto, ma ancora non ho ottenuto i rimborsi". "Mi hanno detto che serviva un perito per valutare i danni della mia auto alluvionata – aggiunge Franca – ma non avevo i soldi per permettermelo e l’ho fatta rottamare. Ora sono senza auto e ho dovuto cambiare sede di lavoro perché posso muovermi solo a piedi o in bicicletta".

