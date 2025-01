Danni alle auto in sosta, vandalo incastrato da un video: non ha ancora 18 anni

Cesena, 14 gennaio 2025 – Denunciato dalla Polizia di Stato il responsabile dei danneggiamenti alle vetture in piazzale Sirotti a Cesena. E’ un tunisino del 2007, non ancora maggiorenne. Era solo questione di tempo prima che gli inquirenti riuscissero a incastrare il responsabile delle decine di danneggiamenti che nella notte tra il 4 e il 5 gennaio sono stati realizzati ai danni delle auto in sosta nel parcheggio pubblico retrostante la stazione di Cesena, in zona Vigne. L’attività di indagine è stata particolarmente serrata e ha visto gli inquirenti concentrarsi sulla visione delle immagini riprese dalle telecamere cittadine. Gli agenti sono partiti da un frame che immortalava una sagoma, completamente travisata e non riconoscibile, avventarsi sulle auto in sosta durante la notte. Da quel dettaglio la Polizia di Stato ha cercato di ricostruire tutti i movimenti del 4 gennaio dell’autore, che ha girato per il centro cittadino fin dal pomeriggio. Gli inquirenti sono riusciti ad individuare, grazie all’importante contributo della Polizia Scientifica che ha analizzato il vestiario e i dettagli delle immagini, come il responsabile dei danneggiamenti fosse un tunisino del 2007, già conosciuto alle forze dell’ordine per essere stato denunciato dal personale del commissariato per un furto che aveva messo a segno nello scorso mese di dicembre.

L’11 gennaio il giovane è stato intercettato a Cesena da una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato che lo hanno riconosciuto mentre se ne andava in giro per le vie del centro. Subito gli agenti hanno notato che il soggetto al momento del controllo aveva indosso la stessa tracolla della notte del 4 gennaio quando spaccò i vetri di decine di auto. Al termine dell’attività e dei riscontri il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento, furto aggravato e ricettazione. E’ stato un importante risultato che conferma ancora una volta l’impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e di repressione dei reati su tutto il territorio rendendo così la vita un po’ più tranquilla ai cesenati residenti nella zona colpita.

Sulla vicenda, che aveva destato scalpore, è intervenuto Luca Ferrini assessore con delega alla sicurezza e alla legalità: “Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento alla Polizia di Stato per avere individuato rapidamente l’autore del raid vandalico in zona stazione. Questo risultato conferma anche l’efficacia della rete di videosorveglianza comunale, che si è rivelata decisiva e che continua a dimostrarsi uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e l’individuazione di chi compie atti criminosi. Nei confronti di atti di vandalismo e di illegalità non c’è alcuna tolleranza: le indagini vengono avviate immediatamente e, grazie alla tecnologia a nostra disposizione, nel giro di pochi giorni è possibile identificare i responsabili. Continueremo a lavorare insieme per mantenere la nostra città sicura e per assicurare che chi compie questi crimini, paghi per le proprie azioni”.