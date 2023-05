Danni da maltempo, domani scade il termine per i risarcimenti

Questi sono gli ultimi due giorni in cui le aziende private e i proprietari delle case, hanno la possibilità di presentare le domande e ricevere dei contributi per il risarcimento dei danni. Per gli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022, quindi soprattutto mareggiate e tempeste, la Regione Emilia-Romagna ha adottato direttive per la concessione delle prime misure di immediato sostegno ai privati ed alle attività economiche e produttive che hanno subito dei danni.

Le prime misure economiche di immediato sostegno sono dedicate ai nuclei familiari, la cui abitazione principale è stata compromessa, con un contributo concedibile entro un tetto di 5mila euro. Per le aziende invece dove è stata impedita la capacità produttiva e la piena operatività delle attività economiche, a seguito dei danni subiti sono previsti contributi sino ad un massimo di 20mila euro. Per gli stabilimenti balneari, i pubblici esercizi, le attività agricole, gli allevamenti e le case danneggiate da forti raffiche di vento, le somme possono essere molto utili a sostenere i lavori relativi alle riparazioni.

Le domande devono essere presentate entro domani, venerdì 5 maggio, consegnando i documenti a mano all’Urp del Comune in via Moretti sul porto canale, dove viene rilasciata una ricevuta di consegna con numero di protocollo e data; oppure spedendole a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data di invio); oppure tramite una Pec all’indirizzo [email protected]

I moduli da compilare sono scaricabili dal sito del Comune.

g.m.