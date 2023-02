Danni del maltempo, un’iniezione di fondi

di Giacomo Mascellani Ci sono buone notizie per i comuni costieri colpiti dalle mareggiate di fine anno. Il Governo ha infatti riconosciuto lo stato di emergenza nazionale chiesto dal presidente Stefano Bonaccini dell’Emilia-Romagna. A disposizione ci sono 16 milioni e 173mila euro per le opere più urgenti, la messa in sicurezza del territorio ed anche i rimborsi dei danni a cittadini e imprese delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara Bonaccini e la vicepresidente Irene Priolo con delega alla protezione civile, considerano questo come "un risultato frutto del grande lavoro da subito messo in campo dalla Regione e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in collaborazione con i territori". Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, riferisce invece che "lo stanziamento arriva su proposta del ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, che è stato approvato dal Governo Meloni". Andando nello specifico, i finanziamenti andranno soprattutto a Cesenatico nella provincia di Forlì-Cesena, a Gatteo e Savignano; a Ravenna, a Comacchio, Goro e Codigoro. Lo stato di emergenza si riferisce alle conseguenze delle avverse condizioni meteo verificatesi dal 22 novembre al 5 dicembre 2022. In quei giorni d’autunno le Porte vinciane, l’imponente meccanismo...