Danni ingenti, dubbi sul futuro dell’edificio

La sede della Protezione civile - Radio Soccorso Cesenatico e la sede dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico sono inagibili e lo saranno ancora sino alla prossima settimana. Dopo la conclusione delle indagini e la rimozione dei sigilli da parte dell’Autorità giudiziaria, gli amministratori con in testa il sindaco Matteo Gozzoli e i tecnici del Comune, hanno effettuato un sopralluogo assieme al perito dell’assicurazione che copre l’edificio dai danni. Soltanto quando ci sarà una stima precisa, nei prossimi giorni la Giunta comunale potrà prendere una decisione. Si deve valutare se intervenire subito con un provvedimento di urgenza, per sistemare le attuali sedi (rimuovendo la copertura della rimessa andata distrutta dall’incendio e sistemando l’interno annerito dal fumo), oppure se collocare le due realtà in un’altra sede provvisoria, o addirittura individuare una nuova sede definitiva.

In questi giorni il sindaco Matteo Gozzoli è in costante contatto con la Protezione civile provinciale di Forlì-Cesena e la Regione Emilia-Romagna, per reperire uno spazio. Sia la Protezione civile in caso di calamità, mareggiate e alluvioni, quanto i Vigili del fuoco volontari per gli incendi in riviera, rappresentano dei punti di riferimento importanti.

g.m.