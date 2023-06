Dante Delvecchio racconta la storia di Cannucceto

Oggi alle 16.30, nella sala convegni del Museo della Marineria di Cesenatico, si terrà la presentazione del libro "C’era una volta Cannucceto – Il sapore dei Ricordi", scritto da Dante Delvecchio assieme a Graziano Bartolini, Adamo Farabegoli e Nazario Manzi. Il volume, nato dopo oltre due anni di ricerche storiche, fotografiche e genealogiche che ha coinvolto le tante famiglie di questo borgo di campagna, racconta lo sviluppo, gli aneddoti e le vicissitudini dal dopoguerra agli anni Settanta. Il libro è stato realizzato per tener viva la memoria e far scoprire ai più giovani la vita di una Cesenatico tanto diversa da quella di oggi e non solo.

La vendita del libro ha anche un significato benefit, in quanto con i proventi vengono aiutate le associazioni La Nuova Famiglia e I Bambini al Primo Posto. Dante Delvecchio, storico albergatore di Cesenatico oggi in pensione, con questo libro vuole lasciare una importante testimonianza: "Io ed i miei amici abbiamo voluto raccontare storie di antiche usanze, di vite modeste, di tanta miseria, in un mondo ormai completamente scomparso, ma dove si viveva forse con maggiore serenità rispetto ad oggi. I nostri obiettivi sono risvegliare memorie ormai assopite e far conoscere ai più giovani la Cannucceto di una volta. Da soli non si fa nulla e ci tengo a ringraziare le persone che hanno scritto con me i testi, il Comune di Cesenatico, gli sponsor, la Sicograf e tutti coloro che con il loro contributo hanno permesso di realizzare questo volume".

Giacomo Mascellani