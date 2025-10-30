Dante, la Commedia e l’astronomia

"Il medioevo e l’arte dell’astronomia, Dante Alighieri e l’universo della Divina Commedia", è il tema della conferenza organizzata dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà oggì pomeriggio alle 16, nella sala convegni del Museo della Marineria. L’esperto Oriano Spazzoli tratterà l’astronomia, come il primo campo del sapere naturale in cui si è applicato il metodo scientifico quantitativo fondato su misure angolari e modelli geometrici dell’Universo, che nel Medioevo acquista un ruolo centrale nel quadro della conoscenza, grazie alla centralità dell’astrologia nella visione teologica del cosmo. Ciò spiega i numerosi riferimenti astronomici presenti nella Divina Commedia, sia allo scopo di scandire i tempi del viaggio di Dante, sia al fine di illustrare le simbologie su cui poggia il paradigma cosmologico. Attraverso l’analisi di alcuni passi astronomici, lo studioso traccerà un breve itinerario storico e concettuale lungo l’evoluzione delle idee basilari della scienza. "Il tratto caratteristico della mia proposta la pubblico – dice Spazzoli – è l’interdisciplinarità, allo scopo di far capire che la scienza non è soltanto un insieme di informazioni, ma soprattutto un modo di pensare e di produrre cultura, che veicola valori fondamentali per la società quali la verità, la libertà di pensiero, la giustizia e la responsabilità sociale; per questo corredo i miei interventi con riferimenti alla storia del pensiero e alla letteratura, con letture di racconti da me scritti ed attuo collaborazioni con poeti, artisti e musicisti".

Giacomo Mascellani