Danthur mostra il mondo a colori

Si inaugura sabato alle 18, alla Galleria d’Arte Damasco Art Exibition, in via Zefferino Re, la personale "Il mondo a colori" di Danilo Turci, in arte Danthur. Visitabile fino al 3 ottobre, la mostra ha finalità benefiche: il ricavato delle vendite delle opere sarà infatti destinato a sostenere la Lega del Filo D’Oro, associazione che attraverso un’equipe multidisciplinare stimola le potenzialità residue di bambini sordo-ciechi e pluriminorati sensoriali. "Sono sensibile alla problematiche di salute dei bambini e empaticamente vicino a quelli con seri problemi di vista – dice in proposito ‘Danthur’ -, poiché, a causa di una malattia, da più di quattro anni vedo da un solo occhio, ma questa menomazione, costatami una lunga peregrinazione clinica, tra diagnosi mediche controverse e un intervento demolitivo, non mi impedisce di osservare il mondo con lo stupore di un bambino. Ho visto il buio e poi la luce". E ai giochi infantili sono dedicate alcune tele, come "Puzzle" o "Giochi Lego", i famosi mattoncini da costruzione che riproducono un campanile, un trenino, una giraffa, una barchetta, assemblati con una miriade di colori, proprio come farebbe un bambino. Danilo attribuisce alla pittura che pratica con colori acrilici su tela, un rimedio alla depressione, "un amore notturno che non tradisce", e che incontra "febbrilmente" di notte, appunto, nella cantina della sua abitazione dove, a farla da padrone, sono colori sgargianti e "insistiti", ovvero ripetuti e ripassati fino alla tonalità desiderata, mentre suonano le note dei Pink Floyd o dei Genesis. "Sono un autodidatta – aggiunge Danilo -, che si è approcciato tardi a tele e pennelli, ma cresciuto dai miei genitori a pane (i suoi avevano un panificio nei pressi del Ponte Vecchio) e arte pittorica. Ammiro l’astrattismo di Kandinskij e il neoplasticismo di Mondrian che nelle forme e nei colori ritornano, ma "amo inserire nei miei soggetti far emergere la tridimensionalità, come le maschere tribali de ‘La mia Africa’ o inserire messaggi da scoprire, come ne l’occhio di Danthur , la cui pupilla al centro, la mia, osserva da una parte l’aggressività della guerra in Ucraina, individuabile nei colori della bandiera gialla e azzurra, e nella lama di una spada, e dalla parte opposta la speranza di una serenità simboleggiata da vari soli. Il vernissage sarà introdotto da Daniele Gualdi e Daniele Magnani.