Danzatori nella teca di vetro sul palco

In prima nazionale assoluta al Bonci, domani alle 20.30, il danzatore e coreografo tedesco Hannes Langolf porta sulla scena "How About Now", una produzione Moonwalking Bear Productions con Ert-Teatro Nazionale. Lo spettacolo in inglese, con sottotitoli in italiano, nell’ambito di "Carne focus di drammaturgia fisica" di Michela Lucenti, vede il celebrato ballerino tedesco con base a Londra, tra le figure più interessanti della scena performativa internazionale, e protagonista degli ultimi spettacoli dei DV8, dare vita ad una performance in coppia col giovane danzatore Ed Mitchell.

I due, come ’cavie’ di un esperimento sull’ambiguità e la forza delle relazioni, si trovano per tutto il tempo dello spettacolo chiusi in una teca di vetro sigillata, nella quale simulano due soggetti sconosciuti che si incontrano casualmente una notte. Le loro differenti personalità, in quel microcosmo che potrebbe essere una periferia urbana, si scrutano, si esplorano, anche provocandosi, mentre fuori, all’esterno, i rapporti umani sono precari e pronti a esplodere.

La ricerca coreografica, a fini pedagogici, di cui è frutto questo nuovo lavoro "unisce danza, parola e immagine per elevare un’ode alla vulnerabilità e all’insicurezza". Già, anche parola, è questo che contraddistingue le drammaturgie di Langolf, perché i danzatori sono interpreti a tutto tondo, col corpo e con la voce, in una sorta di storytelling teatrale e indagine socio-politica.

Le opere di Langolf non sono dunque ascrivibili ad un mero spettacolo di danza, pur innovativo e fuori da schemi tradizionali, perché della danza oltrepassano i confini con un movimento muscolare, anzi viscerale, che entra in forte connessione col pubblico. I colori rossi e lividi, le nebbie che avvolgono i protagonisti, il groviglio della carne, l’incontro-scontro tra due generazioni si compenetrano nella colonna sonora, suggestiva miscela di elettronica e elettroacustica, è opera del compositore e sound designer Jethro Cooke; la drammaturgia originale dello scrittore Andrew Muir; set e costumi sono disegnati da Loren Elstein e le luci da Joe Hornsby. "Un’esplorazione frenetica e stimolante della vulnerabilità – spiega Langolf nelle note di regia -, della consapevolezza di sé e delle sfumature che separano la verità dalla percezione: un modo intenso e molto personale di sviscerare la realtà e le relazioni umane. Hannes Langolf è stato interprete degli ultimi spettacoli del DV8 Physical Theatre e ha collaborato con artisti come William Forsythe, Angelin Preljocaj, Wayne McGregor, Akram Khan. Langolf è stato indicato da The Hospital Club di Londra come uno dei 100 personaggi più influenti e innovativi che lavorano nelle industrie creative della Gran Bretagna. Nel 2022 ha fondato Moonwalking Bear Productions, un hub per la creazione, l’innovazione e la collaborazione e un trampolino di lancio per supportare nuovi talenti.

Come formatore lavora per istituzioni e organizzazioni in tutto il mondo e ha diretto numerose produzioni per il teatro e il cinema, Dall’11 al 23 marzo Langolf condurrà, nell’ambito della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale il percorso gratuito di Alta formazione Physical Theatre, sostenuto dalla Regione rivolto a 15 giovani performer maggiori di diciotto anni e residenti sul territorio emiliano-romagnolo.