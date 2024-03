Danze e balli della tradizione

La nostra festa internazionale è andata in scena anche nel salone di Castelvecchio. Dopo l’arrivo di tutti gli ospiti spagnoli, la dirigente ha fatto un discorso sulla diversità etnico-culturali e su quanto arricchisca la nostra scuola e le nostre vite. Poi si sono aperte le danze. Il via lo ha dato il valzer, coinvolgendo tutti ad andare in pista; sono seguiti altri balli tradizionali della nostra e di altre nazioni, come la pizzica tarantina, il valle kosovare albanese, e danze tradizionali dal Senegal, dalla Cina, dal Brasile e dal Marocco. Docenti, studenti e ospiti cittadini di Savignano hanno indossato vestiti tipici e hanno portato la loro cultura con fierezza e gioia.

Bianca Semprini, Ranya Aboulkheir e Siria Mazzù 2A