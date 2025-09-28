Le risposte di Birmingham

Le risposte di Birmingham
"Dare incentivi a tutte le imprese, non solo a quelle giovani"

Valle del Savio, si cambia. Dopo un anno di iter parlamentare, il Senato ha approvato la legge nazionale sulla montagna, che riconosce il valore strategico dei territori montani e punta a contrastarne lo spopolamento, favorendo crescita economica e sociale. Una prospettiva che riguarda da vicino la montagna cesenate e la Valle del Savio, chiamate a giocare un ruolo da protagoniste.

"Si tratta di un passaggio importante – afferma Claudio Alessandrini, presidente di Confartigianato Valle Savio (nella foto) – perché finalmente la montagna non è più vista come area marginale. Ora però occorre trasformare le intenzioni in opportunità concrete per chi vive e lavora in questi territori".

"La legge introduce incentivi fiscali per le imprese montane avviate dai giovani. "Una misura positiva – sottolinea Alessandrini – ma che deve essere estesa a tutte le piccole e medie imprese, vera ossatura della nostra economia. Servono stnella fotorumenti diretti: incubatori d’impresa, agevolazioni per le assunzioni, servizi che aiutino davvero a fare impresa in montagna".

Il provvedimento resta vincolato ai 200 milioni di euro annui già previsti dalla legge di bilancio 2023 e sarà operativo solo dopo l’emanazione di 15 decreti attuativi. "Senza questi decreti – avverte Alessandrini – rischiamo di perdere tempo prezioso. La Valle del Savio non può aspettare ancora: servono risposte immediate per trattenere giovani e imprese".

Confartigianato Valle Savio conferma l’impegno a vigilare perché la nuova legge non resti sulla carta. "La montagna cesenate – conclude Alessandrini – merita di contare di più. Questo è il momento di dimostrarlo con un intervento legislativo che le consenta di esprimere le sue potenzialità, e così alle imprese che operano nei territori montani".

