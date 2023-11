"Dati turistici positivi a Bagno,. Polidori sbaglia"

Arriva prontamente, da parte del sindaco Marco Baccini e dell’assessore al Turismo Francesco Ricci, la replica dell’Amministrazione di Bagno di Romagna alla nota del coordinatore di Fratelli d’Italia della Valle del Savio, Cesare Polidori, con la quale l’esponente di FdI "criticava i dati turistici del Comune termale e denunciava mancanza di programmazione da parte dell’Amministrazione". Scrivono sindaco e assessore: "Polidori dimostra di non sapere di cosa parla in modo così palese, che non capiamo se, il difetto sia di arroganza o ingenuità. I difetti oggettivi del ragionamento di Polidori sono almeno due. Il primo è di metodo, quando vengono presi a paragone altri comuni che registrano quasi la metà delle presenze della località dell’Alto Savio, che rendono pertanto il riferimento privo di logica. Il secondo, invece, è di merito e riguarda proprio quella programmazione che Polidori dice mancare a Bagno, a conferma che non conosce il territorio di cui si vuole interessare".

Baccini e Ricci, dopo essersi soffermati sulle manifestazioni di maggior rilievo, e aver ricordato che negli ultimi 7 anni sono stati programmati dal Comune eventi di portata nazionale e internazionale, oltre al calendario presentato puntualmente in primavera con più di 150 iniziative che animano il territorio, altresì aggiungono: "Non solo. Nella nostra programmazione rientra la gestione del turismo in Unione. In questa dimensione rientrano poi progetti strategici come la promozione del ciclo escursionismo con il Valle Savio Bike Hub, e la riqualifica della rete sentieristica e degli strumenti per la sua fruizione, quale l’app Valle Savio Outdoor. E’ proprio grazie a questa programmazione ed alla sua promozione, che abbiamo strutturato e finanziato in questi anni, che Bagno ha raggiunto il dato di destinazione termale con più numeri in regione e che presenta numeri generali migliori di tutti gli altri comuni di riferimento".

Sottolineano, poi, Baccini e Ricci: "Peraltro, ci sembra sgradevole dover ricordare che ci troviamo a commentare dati del tutto positivi, che registriamo dopo un quinquennio drammatico per il turismo, con 3 anni di pandemia, crisi dell’inflazione, e alluvione del maggio 2023. In questo scenario Bagno presenta un dato molto vicino a quello del 2022 e non troppo distante dal record di presenze degli ultimi 24 anni, generato nel 2019". Venendo poi all’ormai prossimo periodo natalizio Baccini e Ricci dichiarano: "Segnaliamo a Polidori che di nuovo manca di conoscere il fatto che questa Amministrazione ha investito anche quest’anno 26.000 euro per gestire direttamente le luminarie natalizie dei borghi e delle frazioni, liberando così preziose risorse alle Pro Loco. Ecco le Pro Loco. La nota di Polidori ci rattrista anche perché con le sue critiche finisce per screditare il lavoro prezioso che i volontari cittadini portano avanti all’interno delle Pro Loco e delle associazioni".