Cesena
Dato provinciale negativo. Le imprese sono in calo
25 ott 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
La Camera di Commercio registra che sono scese di 34 unità nel terzo trimestre. La flessione è generale, in controtendenza le attività di mediazione immobiliare.

Tra i settori che registrano il calo di attività figura anche il commercio

Saldo negativo tra apertura e chiusura di imprese in provincia. Sono 34 in meno le imprese a Forlì-Cesena al termine del terzo trimestre del 2025: si sono verificate 368 iscrizioni e 402 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), per un saldo negativo appunto di 34 unità (nel terzo trimestre del 2024 il saldo fu pari a +43).

Il tasso di variazione trimestrale delle imprese registrare risulta, pertanto pari a -0,09%, peggiore di quello regionale (+0,20%) e nazionale (+0,29%). In base ai dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’ufficio informazione economica della Camera di commercio della Romagna al 30 settembre 2025 si contano in provincia di Forlì-Cesena 39.751 imprese registrate, di cui 35.415 attive. L’’imprenditorialità (nonostante il calo) si conferma comunque diffusa a Forlì-Cesena: dove ci sono 90 imprese attive ogni 1.000 abitanti (87 imprese a livello regionale e 86 a livello nazionale). Se andiamo indietro di un anno, nel confronto tendenziale con il 30 settembre 2024, si riscontra una diminuzione delle imprese attive pari allo 0,5%, analogamente al dato regionale (-0,7%) e nazionale (-0,6%).

In controtendenza le attività immobiliari, che a Cesena e Forlì sembrano spuntare come funghi. Nonostante la lieve diminuzione delle imprese, si registra una crescita delle attività imprenditoriali dei servizi (alle imprese, alle persone, attività professionali e finanziarie) e delle attività immobiliari; in flessione invece commercio, agricoltura, manifatturiero, costruzioni, alloggio-ristorazione e trasporti. L’imprenditorialità si mantiene elevata e continua l’incremento del numero delle società di capitale.

Con riferimento ai principali settori economici troviamo nell’ordine, il Commercio (20,3%) in flessione del 2,0% rispetto al terzo trimestre del 2024, l’agricoltura (incidenza del 16,2%, -2,1% la dinamica), le costruzioni (15,8% del totale, -0,6%), il manifatturiero (incidenza pari al 9,2%, -1,2%), le attività di alloggio e ristorazione (7,5% del totale, -0,9%) e i servizi di trasporto e magazzinaggio (incidenza 3,2%, -1,4% la dinamica). In crescita le attività immobiliari (incidenza del 7,2%, variazione del +2,4%), le altre attività di servizio (incidenza del 5,0%, +0,3% la dinamica), le attività professionali, scientifiche e tecniche (incidenza del 4,1%, +2,7% la variazione), i servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (3,1%, +3,8%), le attività finanziarie (credito e assicurazione) (2,4%, +2,2%).

