Dato provinciale negativo. Le imprese sono in calo

Saldo negativo tra apertura e chiusura di imprese in provincia. Sono 34 in meno le imprese a Forlì-Cesena al termine del terzo trimestre del 2025: si sono verificate 368 iscrizioni e 402 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), per un saldo negativo appunto di 34 unità (nel terzo trimestre del 2024 il saldo fu pari a +43).

Il tasso di variazione trimestrale delle imprese registrare risulta, pertanto pari a -0,09%, peggiore di quello regionale (+0,20%) e nazionale (+0,29%). In base ai dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’ufficio informazione economica della Camera di commercio della Romagna al 30 settembre 2025 si contano in provincia di Forlì-Cesena 39.751 imprese registrate, di cui 35.415 attive. L’’imprenditorialità (nonostante il calo) si conferma comunque diffusa a Forlì-Cesena: dove ci sono 90 imprese attive ogni 1.000 abitanti (87 imprese a livello regionale e 86 a livello nazionale). Se andiamo indietro di un anno, nel confronto tendenziale con il 30 settembre 2024, si riscontra una diminuzione delle imprese attive pari allo 0,5%, analogamente al dato regionale (-0,7%) e nazionale (-0,6%).

In controtendenza le attività immobiliari, che a Cesena e Forlì sembrano spuntare come funghi. Nonostante la lieve diminuzione delle imprese, si registra una crescita delle attività imprenditoriali dei servizi (alle imprese, alle persone, attività professionali e finanziarie) e delle attività immobiliari; in flessione invece commercio, agricoltura, manifatturiero, costruzioni, alloggio-ristorazione e trasporti. L’imprenditorialità si mantiene elevata e continua l’incremento del numero delle società di capitale.

Con riferimento ai principali settori economici troviamo nell’ordine, il Commercio (20,3%) in flessione del 2,0% rispetto al terzo trimestre del 2024, l’agricoltura (incidenza del 16,2%, -2,1% la dinamica), le costruzioni (15,8% del totale, -0,6%), il manifatturiero (incidenza pari al 9,2%, -1,2%), le attività di alloggio e ristorazione (7,5% del totale, -0,9%) e i servizi di trasporto e magazzinaggio (incidenza 3,2%, -1,4% la dinamica). In crescita le attività immobiliari (incidenza del 7,2%, variazione del +2,4%), le altre attività di servizio (incidenza del 5,0%, +0,3% la dinamica), le attività professionali, scientifiche e tecniche (incidenza del 4,1%, +2,7% la variazione), i servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (3,1%, +3,8%), le attività finanziarie (credito e assicurazione) (2,4%, +2,2%).