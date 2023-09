Davide Gnola, il suo nuovo libro sarà presente anche nelle scuole

Sarà presente anche nelle scuole il libro ’Cesenatico nella storia’ scritto da Davide Gnola (nella foto con il sindaco Gozzoli) e pubblicato da ’Il Pontevecchio’, in cui sono fissati i principali passaggi che hanno caratterizzato nei secoli la nascita e lo sviluppo della città. Gnola lo scorso anno ha aggiornato un lavoro pubblicato sempre dallo stesso editore cesenate per la prima volta nel 1998, quando venne distribuito nelle scuole del territorio, mentre migliaia di copie sono state vendute e utilizzate come omaggi da parte dell’Amministrazione comunale, in Italia e all’estero.

Sono tante le novità, ci sono nuove fotografie, tra cui anche inedite, le note a piede di pagina e un indice per approfondire le ricerche. Lo scopo resta quello di far conoscere la città. Fra le novità emerse dalle ultime ricerche, ci sono quelle sulla nascita di Cesenatico, perché dagli scavi nella zona Cà Bufalini, realizzati dagli archeologi alla ricerca della città romana Ad Novas, viene fissata l’ubicazione nella prima parte di Cannucceto più vicina al centro, immediatamente a monte della statale Adriatica, dove c’era anche una grande strada.

Altre novità riguardano i documenti sulle origini del porto, sugli edifici principali di Cesenatico, da cui emerge un’immagine più moderna della città. Inoltre ci sono rivisitazioni anche sulla sua nascita, perché risulta che i primi scavi vennero decisi da Cesena nel 1229 e non nel 1302 come riportato sinora. Di grande interesse sono i passaggi dei personaggi legati alla storia, come quello di Leonardo da Vinci nel 1502 e di Giuseppe Garibaldi nel 1849.

Giacomo Mascellani