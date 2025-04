Dazi sul vino Un amaro calice per i produttori

Tra le prime realtà a incassare il ‘colpo’ assestato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi è il Vinitaly, che aprirà domani a Verona (fino al 9 aprile) e vedrà la partecipazione, fra gli altri, di una ventina di produttori romagnoli. Sono molte le incertezze che incombono, in queste ore, sul settore vitivinicolo italiano, compresa la stima di una perdita dei ricavi che potrebbe superare i 300 milioni. Da Verona, però, assicurano che sono confermati i 3.000 compratori americani. Nel frattempo, però, gli ordini già pronti a partire per gli Usa sono rimasti in stand-by: a confermarlo è Silvia Casali, che rappresenta, assieme al fratello Daniele e al cugino Francesco, la terza generazione alla guida di Tenuta Casali, cantina pluripremiata di Mercato Saraceno. "Siamo in attesa di capire come muoverci: c’è tanta incertezza, ma confidiamo nelle capacità di negoziazione dei governi – esordisce Casali –. Per ora, non abbiamo ricevuto né disdette, né richieste di sconti dai nostri importatori americani, quindi siamo cautamente ottimisti. Al di là dei dazi, l’impressione è che stiamo attraversando un periodo storico assai complicato: tutto quello che possiamo fare, ora, è continuare a promuovere i nostri vini e la bellezza del nostro territorio, perché ci sono ancora tante persone disposte a prendere un volo, anche dall’altra parte del mondo, e venire a visitarci". Non è un caso che, in occasione di Vinitaly 2025, Tenuta Casali presenterà - assieme alle proprie etichette di Sangiovese, Albana, Trebbiano e Famoso - anche Mercato Saraceno come destinazione enoturistica, capace di proporre esperienze di qualità. L’ospitalità, con un’offerta diversificata a seconda delle stagioni – dalla classica degustazione in azienda alle merende in vigna, fino alla visita guidata nella cantina sotterranea di affinamento dello spumante ‘metodo classico’ Villa Zappi – è un fronte su cui Tenuta Casali è impegnata da anni. A Verona i titolari della cantina mercatese promuoveranno anche un circuito enoturistico in tre tappe, lungo complessivamente 9 km, che collega alcuni poderi della tenuta attraversando vigne, boschi e sentieri della Valle del Savio. Oltre a Tenuta Casali, altre 17 cantine del consorzio Vini di Romagna saranno presenti al padiglione emiliano-romagnolo e proporranno ai visitatori un viaggio alla scoperta dell’autentica tradizione vinicola romagnola. Fra queste, Poderi Morini di Villanova di Forlì; Cantina Forlì Predappio e Drei Donà di Forlì; Condè e Fattoria Nicolucci di Predappio; Celli, Tenuta La Viola e Fattoria Paradiso di Bertinoro; La Cantina di Cesena e Zavalloni di Cesena.

Maddalena De Franchis