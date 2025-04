"Dazi Usa, ottanta coop coinvolte. Si bloccherà la crescita economica"

I dazi di Trump? "Avranno un effetto dirompente e, con tutta probabilità, nel 2025 bloccheranno la crescita economica, già molto rallentata, del nostro Paese". La risposta arriva con un’analisi molto preoccupata di Legacoop Romagna. Che parla di un’ottantina di cooperative orientate all’export e coinvolte pesantemente dal problema. "Sono le imprese agroalimentari di produzione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli e sementieri e una buona parte delle cooperative industriali e manifatturiere. Rappresentano oltre 22.000 soci e più di 2 miliardi di valore della produzione" spiega in una nota il presidente Paolo Lucchi.

Sugli effetti dei dazi e sulle prospettive dell’economia mondiale, Legacoop Romagna ha organizzato un evento pubblico il 18 aprile a Bagnacavallo, intitolato "Per una coesistenza pacifica" e vedrà tra gli ospiti l’esperto di geopolitica Dario Fabbri, il presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini e i giornalisti Valerio Baroncini e Luca Pavarotti.

Sempre secondo l’analisi di Legacoop Romagna, "L’Unione Europea non dovrà reagire ai dazi con altri dazi, perché anche in Europa si produrrebbe un inevitabile aumento di inflazione e costi di produzione. E non ce lo possiamo permettere, perché sono fin troppi gli italiani e gli europei in grave difficoltà economica". Legacoop auspica invece interventi sul settore che, in maniera strisciante, sta vedendo imprese statunitensi conquistare ogni giorno spazi, in Europa: quello delle multinazionali digitali, che in molti casi trovano i propri centri di potere negli Usa.