De Pascale lascia fuori i cesenati. Nessun assessore in Regione. La Lucchi unica rappresentante

La politica è una questione di rappresentanza. E, c’è poco da girarci intorno, nella legislatura regionale che si avvia in queste ore a guida Michele de Pascale, il territorio cesenate è rappresentato meno del solito. O comunque meno rispetto al recente passato. Parlano i numeri: a partecipare ai lavori dell’assemblea ci sarà soltanto la consigliera Francesca Lucchi, in quota Partito Democratico, assessora uscente del Comune di Cesena. Tra i banchi dell’opposizione non siederà nessun cesenate e lo stesso vale perle cariche di assessore, che non vedono esponenti locali. Si potrebbe dire che de Pascale è nato a Cesena ed è certamente vero, come è vero il fatto che il nuovo presidente della Regione ha frequentato il liceo scientifico in città, ma è pur vero che il suo principale bacino di riferimento è l’area cervese e ravennate. Di Ravenna era peraltro sindaco. Dunque Cesena porta una sola pedina nel complesso scacchiere regionale, un agone nel quale si dibatteranno tante questioni di estrema rilevanza per il territorio. A partire dai temi sanitari, senza dimenticare quelli legati alla difesa idrogeologica del territorio. L’alluvione insegna. Come era andata in passato? Il riscontro più immediato è quello con la legislatura appena conclusa: allora a rappresentare il territorio cesenate c’erano due consiglieri: Lia Montalti e Massimo Bulbi, entrambi del Pd, con quest’ultimo che peraltro ora è risultato il primo degli esclusi. In più l’assessora alla scuola, all’università e alla ricerca era Paola Salomoni. Salomoni è nata nel 1966 a Bologna, ma vive stabilmente da una trentina d’anni a Cesena. Si è infatti trasferita in città nel 1995, diventando ricercatrice di informatica presso la sede del campus dove è divenuta professoressa associata nel 2001. Attualmente è professoressa ordinaria. Prima di lei è doveroso citare Giovanni Bissoni, ex assessore alla sanità scomparso nell’ottobre del 2023 dopo aver giocato un ruolo cruciale in tale ambito a livello regionale, ma non solo. Tornando a Francesca Lucchi, che inizia ora un percorso istituzionale per lei inedito, serve approfondire anche l’attuale situazione tra le sale di palazzo Albornoz. Vista l’incompatibilità di incarichi, Lucchi si è dimessa dal ruolo di assessora alle attività produttive, incarico che in queste ore il sindaco Enzo Lattuca assegnerà a Lorenzo Plumari, attuale segretario del Pd. Plumari parteciperà con ogni probabilità già alla riunione di giunta in programma oggi. Andando a cascata, Plumari lascerà il suo posto di consigliere comunale, poltrona che verrà assegnata a Francesco Rossi, primo dei non eletti alle scorse elezioni amministrative tra le fila del Partito Democratico. Rossi, che era stato consigliere anche durante il primo mandato di Lattuca, si insedierà ufficialmente in occasione del consiglio comunale in programma il 23 dicembre.