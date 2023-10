"Debito pubblico, buon motivo per prendere le distanze dalla destra"

L’Italia è a rischio a causa del debito pubblico in mano al mercato.

L’aumento dei rendimenti dei titoli di stato e l’aumento dello spread sono sintomi di una attività speculativa sul nostro Paese determinata dall’elevato debito pubblico in buona parte in possesso dei mercati.

Sostanzialmente, circa un quarto è detenuto dalla Banca d’Italia, un quarto dalle banche nazionali (Istituzioni finanziarie monetarie residenti), un quarto all’estero (non residenti), un quarto da assicurazioni , fondi pensione , da privati e aziende.

Nel 2011 si gridò al complotto politico contro Berlusconi , la solita storia per mascherare responsabilità con contraccolpi elettorali. Più realisticamente chi governa il Paese deve fare i conti con regole che non variano se governa la destra la sinistra o il centro.

Il rapporto debito Pil più alto d’Europa dopo la Grecia con una consistente quota di debito nelle mani del mercato rende l’Italia vulnerabile alla speculazione finanziaria. Questo perché i titoli possono essere venduti in qualsiasi momento facendo calare i prezzi provocando di conseguenza un rialzo dei rendimenti. La forte dipendenza dal mercato aumenta i rischi di rifinanziamento, infatti se gli investitori percepiscono l’Italia come un Paese più rischioso di altri richiedono rendimenti più elevati per acquistare i nostri titoli di stato ovvero il nostro debito sovrano, con conseguenze negative per i conti pubblici.

Questo aspetto rappresenta una differenza sfavorevole dell’Italia rispetto ad altri Paesi anche rispetto la Grecia, dove le istituzioni internazionali (Bce, Fondo Monetario Internazionale e MES) detengono circa l’80% del debito pubblico.

Il pallino è ovviamente in mano a chi governa che deve cominciare a guardare meno ai sondaggi elettorali e fare scelte che sappiano guadagnare la credibilità nei confronti dei mercati finanziari.Sembra facile a dirsi ma con una Lega a guida Salvini, indispensabile per la tenuta del governo, di facile e ragionevole c’è ben poco.

Ecco un buon motivo per il PrI di marcare una distinzione netta con questa destra anche nelle amministrazioni locali.

Romano Fabbri

Pri Consociazione di Cesena