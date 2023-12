Debutta al Macfrut il salone delle coltivazioni sostenibili

Debutta a Macfrut 2024 (8-10 maggio) Innovation Hub For Healthy Food, il Salone dedicato a prodotti e tecnologie di trasformazione sostenibili per la produzione di alimenti ad elevato valore nutrizionale. Il nuovo salone, è realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Campus Scienze degli Alimenti di Cesena e col Centro di Ricerca Industriale Agroalimentare.

Il salone sarà dedicato a prodotti ortofrutticoli innovativi e ai processi utilizzati per la loro produzione, e prevede workshop tematici e attività dimostrative realizzate da ricercatori di fama mondiale e aziende innovative del settore.

Il programma contempla sessioni di approfondimento su tecnologie di processo a basso impatto, emergenti e all’avanguardia, alternative ai tradizionali trattamenti termici, per la preparazione di prodotti quali succhi/estratti freschi minimamente trattati, snack di frutta e vegetali, prodotti di quarta gamma evoluta, creme vegetali ottenute con fermentazioni di precisione, con un focus particolare sulle possibilità per le aziende del settore di realizzare progetti innovativi e competitivi a livello nazionale e internazionale su queste tematiche.