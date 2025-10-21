Debutto amaro in casa. La Nuova Virtus si arrende

Non c’è stata gara domenica pomeriggio al PalaIppo, dove la Nuova Virtus Cesena ha debuttato in casa nel campionato di basket di serie B femminile trovandosi di fronte Correggio, probabilmente la compagine più competitiva del torneo e davanti alla quale si è vista costrettala arrendersi 44-83 rimediando così la terza sconfitta nelle prime tre giornate fin qui disputate. Ad assistere alla gara, nell’intervallo della quale sono state presentate anche le atlete delle formazioni giovanili del club, era presente un nutrito pubblico, impaziente di accogliere la squadra per la prima volta impegnata tra le mura amiche e che ha sostenuto le cesenati per tutto il tempo, incurante dei numeri sul tabellone e pronto ad applaudire le migliori giocate del giovanissimo roster agli ordini di coach Luca Chiadini.

In relazione a quello che si è visto sul parquet, rispetto alla partita disputata a Rimini, è mancato l’atteggiamento caparbio di chi non ha intenzione di regalare nulla all’avversario, evidentemente anche per la caratura di Cavezzo. Dopo aver subìto troppo nel primo quarto (10-28), nel secondo parziale le giocatrici di casa se la sono se non altro giocata praticamente alla pari con le avversarie (14-18 il parziale), con Maria Cristina Babini a guidare il gruppo. Negli ultimi due parziali, Chiadini, visto anche il risultato non più in discussione, ha approfittato per dare spazio sotto canestro a Pettazzoni (2008) e Reda (2010), offrendo loro la possibilità di maturare esperienza contro avversarie di alto livello.

Nel bilancio finale, meritano una citazione le atlete cesenati che hanno chiuso col punteggio personale in doppia cifra: Alessandra Cosaro ha messo a referto 12 punti, seguita da Maria Cristina Babini con 11. Bene anche Alice Giorgetti e Carlotta Chiadini, entrambe a quota 8. La Nuova Virtus tornerà ora in campo il 24 ottobre alle 21 per affrontare in trasferta Vigarano, attualmente a quota 2 punti in classifica. La squadra di coach Chiadini, ancora costretta a rinunciare alla talentuosa Natalia Tondi in fase di recupero dopo un intervento chirurgico, andrà dunque a caccia del primo successo.

Il tabellino cesenate: Reda, Gori I. 3, Bertozzi, Giorgetti 8, Pettazzoni 2, Cavina, Marras, Valerio, Chiadini Car. 8, Cosaro 12, Babini 11, Chiadini Cam. All. Chiadini, vice Cimatti, ass. Andreoli.