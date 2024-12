Decoro urbano a Cesena: sanzioni fino a 500 euro per deiezioni canine non raccolte

Il decoro urbano si applica anche a Fido. Se è vero che i cani e gli esseri umani sono ottimi amici, passeggiare per la città tenendosi compagnia a vicenda, obbliga al rispetto di regole valide anche per i quadrupedi. In particolare, chi sporca, paga. Fino a 500 euro, nello specifico. E nel caso in cui l’animale non abbia un conto corrente di riferimento, la sanzione slitta sulle tasche del suo accompagnatore.

Il Comune di Cesena intende approfittare del periodo natalizio per aumentare l’attenzione verso i comportamenti scorretti di chi finge di voltarsi dall’altra parte mentre il proprio cane si concede un bisognino in strada piuttosto che in un parco, a danno del decoro urbano, della proprietà pubblica o privata e del senso civico. Più che col bastone però, si partirà con la carota, informando la cittadinanza sui giusti comportamenti da seguire.

Con questo spirito, a partire da mercoledì 11 dicembre le guardie ecologiche volontarie del nucleo di Cesena saranno operative in città, con particolare riferimento alle vie del centro storico, alle aree verdi e di sgambamento, per informare i proprietari e i conduttori dei cani sulle corrette modalità di pulizia e rimozione delle deiezioni canine. Nel corso delle giornate di sensibilizzazione, le gev consegneranno gratuitamente ai possessori di cani il kit per la raccolta escrementi offerto dall’amministrazione comunale.

"Avviamo un’iniziativa di comunità – commenta l’assessore alle politiche ambientali Andrea Bertani – che non riguarderà esclusivamente i proprietari e i conduttori dei cani ma, indistintamente, tutti i cittadini. Si tratta infatti di un’azione civica che guarda al decoro della nostra città e al rispetto della normativa, da alcuni proprietari purtroppo non sempre presa in considerazione. Convivere con un animale è un’esperienza gratificante, ma dobbiamo ricordare che comporta responsabilità sia verso il nostro amico a quattro zampe sia verso la comunità e il decoro della città".

La legge stabilisce l’obbligo di raccogliere i bisogni fisiologici in ogni parte della città, compresi parchi e aree di gambamento per i cani. La sanzione prevista va da 25 a 500 euro. Le guardie ecologiche volontarie saranno operative nelle giornate di mercoledì 11, sabato 14, lunedì 16, mercoledì 18, venerdì 27, sabato 28 e lunedì 30 dicembre.