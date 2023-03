Defibrillatore ai Giardini grazie al Bcc Romagnolo

E’ stato consegnato ufficialmente il defibrillatore che Bcc Romagnolo ha donato ad Assocuore, partecipando alla raccolta fondi denominata ‘Ci vuole cuore’ avviata lo scorso autunno nel nome di Carlotta, una ragazza venuta a mancare due anni fa per gravi problemi cardiaci. L’associazione Assocuore è stata contattata dagli amici e i familiari di Carlotta per lanciare il progetto ‘Ci vuole cuore’, nato dal desiderio di posizionare due stazioni salvavita nei luoghi più frequentati della città. Per dare ulteriore supporto al progetto, Bcc Romagnolo ha deciso di contribuire donando un defibrillatore che sarà installato il Piazza Almerici, mentre l’altro, acquistato grazie alla raccolta fondi finirà posizionato ai Giardini Savelli. Il presidente di Bcc romagnolo, Roberto Romagnoli, ha consegnato lo strumento salvavita al vicepresidente di Assocuore, Luigi Pagliarani, in occasione del Festival delle Idee al teatro Verdi. La raccolta fondi proposta dagli amici, il fidanzato e la famiglia di Carlotta, pubblicata sulla piattaforma Ideaginger.it in collaborazione con Bcc Romagnolo, si è conclusa lo scorso dicembre, ottenendo un ottimo risultato con 14 mila euro raccolti. Avendo largamente superato l’obiettivo prefissato, gli amici e la famiglia di Carlotta hanno deciso di integrare l’azione con la realizzazione di un’opera scultorea in bronzo eseguita dall’artista Marcantonio Raimondi Malerba ispirata a Carlotta che sarà presto installata nel centro storico.