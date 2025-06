Definito lo staff di Osimani

Raggiunto da alcune settimane l’accordo anche per la prossima stagione con il tecnico Roberto Osimani (è in in bianconero dal 2021), è stato ufficializzato anche lo staff tecnico che lo accompagnerà nella terza stagione di fila in A2 Elite, dove il primo obiettivo sarà partire meglio delle ultime due annate quando gli inizi incerti obbligarono poi la squadra a intervenire sul mercato di dicembre e a una galoppata per recuperare.

La novità nello staff tecnico della Futsal è la promozione dall’Under 19 bianconera di Davide Ghiotti come match analyst e collaboratore di Osimani che inoltre lo ha voluto anche nello staff della nazionale sammarinese che guida dal 2016. Al fianco del tecnico di Chiaravalle (10 promozioni in carriera) per il quinto anno consecutivo (settimo in totale) ci sarà Marco Guidi al quale è affidata anche la preparazione fisica della squadra, una pedina che si è sempre rivelata una risorsa preziosa.

Confermato anche l’allenatore dei portieri, sarà Luca Francesconi giunto al terzo anno in bianconero e arrivato nel calcio a 5 dopo un lungo percorso nel mondo del pallone. Notevole la sua preparazione tecnica soprattutto per gli estremi difensori ma sa anche far valere il suo carattere trainante.

La Futsal che sarà allestita si preannuncia molto diversa da quella della scorsa stagione, sarà completamente rinnovato il parco stranieri, hanno salutato Dentini e Venturini mentre lo zoccolo duro sarà costituito dal portiere Montalti, il bomber Gardelli, Pritoni e Pieri.