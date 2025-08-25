Degrado al Cubo, nuovi interventi. Pulizia, serrature e divieto di accesso

La battaglia non è persa. E soprattutto non è finita. Da questa mattina inizieranno nuovi interventi di messa in sicurezza nella zona del Cubo, pensati in risposta ai continui raid di personaggi male assortiti che da troppo tempo hanno deciso di trasformare il parcheggio e l’area sottostante il plesso scolastico che ospita i licei Monti e Alpi, a personale punto di ritrovo. Quello che comincerà oggi non è il primo tentativo di porre un freno al dilagante degrado in quello spicchio di città che da settembre a giugno è frequentato da migliaia di studenti. E soprattutto non sarà l’ultimo, dal momento che le amministrazioni provinciale e comunale promettono una serie di operazioni in abbinamento agli interventi di restyling attualmente in corso nell’area della stazione ferroviaria.

Si partirà con un importante intervento di pulizia delle scale che collegano il plesso scolastico al parcheggio interrato e allo stesso tempo verranno sostituite per l’ennesima volta le serrature delle saracinesche. Quest’ultimo intervento è in risposta alle sistematiche effrazioni perpetrate dagli avventori notturni che non sono lasciati intimorire dai lucchetti. Un ruolo più impattante potrebbe arrivare poi dalle nuove porte che verranno collocate verosimilmente a settembre (si spera entro l’inizio dell’anno scolastico) tra la fine delle scale e la corte interna. Si tratterà di varchi ben più resistenti che potranno essere aperti soltanto dall’interno e che dunque una volta collocati lasceranno gli avventori non autorizzati nell’impossibilità di raggiungere il loro ormai abituale punto di ritrovo. Sì, perché per accedere al garage dalla parte carrabile già ora è necessario disporre di un abbonamento ad hoc abbinato alla lettura automatica della targa dei veicoli. A bloccare l’accesso c’è una robusta cancellata metallica. Nell’area verrà inoltre istituito il formale divieto di accesso alle persone non autorizzate, precondizione che consentirà alle forze dell’ordine di poter prendere provvedimenti nei confronti di chi venisse trovato a stazionare all’interno.

"Si tratta di interventi che rientrano nel restyling della stazione – ha spiegato il sindaco e presidente della Provincia Enzo Lattuca –. Non saranno gli unici, continueremo a monitorare la situazione valutando risposte mirate. Sarà un lavoro di squadra, nel quale sarà fondamentale il coinvolgimento di tutte quelle realtà, scolastiche e sportive, che utilizzano gli spazi. Il degrado tornerà? Noi torneremo a pulire. E rinforzeremo i varchi. Gli spazi del Cubo torneranno ad essere pienamente disposizione di chi è deputato a utilizzarli. In sicurezza".