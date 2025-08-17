Degrado e paura alla stazione: "Serve un presidio fisso di polizia"

E’ sera a cavallo di Ferragosto, la città è semideserta e la zona della stazione ferroviaria è sonnolenta. Tra le transenne della moltitudine di cantieri aperti che promettono un volto nuovo per l’area più degradata della città, si muovono poche persone, sudate per via del gran caldo e di fretta, perché è tardi. E’ sempre tardi in zona stazione, perché chiunque – o quasi – da queste parti cerca di restarci il meno possibile. Anche a Ferragosto, perché qui, tra binari e cantieri, le festività non contano. Il giorno di Natale del 2022 un uomo era stato trovato coperto di sangue nell’atrio a fianco alla biglietteria e la sera del 13 agosto scorso, in strada sono volate bottiglie di vetro, minacce e botte. Per l’ennesima volta ci sono stati feriti. Due ubriachi hanno colpito al volto un uomo che voleva impedire loro di entrare in un bar. Per difendere la barista da due esagitati, ha rimediato uno sfregio, fortunatamente non grave. Poco dopo i due aggressori, due giovani di nazionalità marocchina, sono stati arrestati dai carabinieri. Ma il giorno dopo, convalidato l’arresto, il giudice del tribunale di Forlì li ha rimessi in libertà, disponendo nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziari. Per il più giovane dei due, che ha opposto resistenza ai carabinieri, è scattato anche il divieto di soggiornare a Cesena.

Le reazioni che si colgono nella zona sono all’insegna della preoccupazione, della paura e dello sconfortoe della paura. "Bisogna essere realisti - commenta Claudio Rigoni, membro del cda della Cooperativa dei Taxisti Cesenati – da queste parti la situazione non sta migliorando, anzi. Tempo fa avevamo chiesto all’amministrazione comunale un presidio fisso delle forze dell’ordine e ci eravamo sentiti dire di no, che non sarebbe servito. Ora invece proprio da quei tavoli arrivano esortazioni al Governo a rendere più presidiata la zona della stazione. L’intento non è fare una critica politica, alla quale non siamo interessati. Vogliamo però che il tema venga affrontato e risolto, perché da queste parti siamo davvero tutti allo stremo".

I tassisti hanno la loro base operativa proprio a ridosso della stazione "Sì, è davvero un far west. Ci sono perone che chiedono rifugio da noi mentre aspettano un treno e ci sono colleghi che cercano di evitare i turni notturni, perché quando il sole volge al tramonto, questa diventa davvero una terra di nessuno, popolata da balordi senza lavoro e senza dimora, spesso ubriachi o comunque non lucidi, che barcollano da una parte all’altra, aprendosela con chiunque. Ci sono droga, cocci di bottiglia, alcool, rabbia e degrado. E paura". Resta da vedere se il restyling in corso cambierà le cose: "Siamo fortemente pessimisti, perché conosciamo il posto e i suoi frequentatori. L’area verde non attirerà buone frequentazioni, diventerà immediatamente preda di quelle attuali". Nel frattempo restano le aggressioni, la violenza e la costante insicurezza di residenti e lavoratori: "Si va a ondate – chiude Rigoni – ci sono dei periodi di calma apparente seguiti da altri nei quali nell’arco di pochi giorni si sommano anche gravi fatti di sangue, come quello dell’altra sera. Non veniteci più a dire che è normale che succeda nei pressi di una stazione, perché il rischio che diventi ‘normale’ aver paura nei pressi di una stazione è tremendo".