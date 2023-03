Degrado e rifiuti, scatta l’allarme a Capanni

di Ermanno Pasolini

Incontro nella frazione di Capanni fra la consulta di quartiere e l’amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone. C’erano il sindaco Filippo Giovannini, gli assessori alla sicurezza Natascia Bertozzi e al verde pubblico Sefora Fabbri. La serata è stata condotta da Luca Maggioli presidente della consulta. "Questa è un’ottima opportunità per un confronto con chi ci governa. Fino agli anni duemila non abbiamo mai avuto grandi problemi di sicurezza. Invece negli ultimi tempi ci stiamo trovando con problemi, come i furti, con i quali non avevamo mai avuto a che fare in passato soprattutto in campagna. Abbiamo alcuni fabbricati fatiscenti, come in via Budapest, che sono dimora di senza tetto e di persone di malaffare. Il problema è che molta gente non vuole denunciare. A Capanni aspettiamo le telecamere di videosorveglianza. Poi c’è il problema della raccolta differenziata con una lettera arrivata a fine febbraio specificando che la tariffa puntuale partirà da luglio, con un numero imposto di ritiri all’anno superando i quali si pagherà una maggiorazione. Chiediamo l’attivazione di un seggio elettorale in quanto abbiamo 815 votanti e oggi dobbiamo andare a votare a Fiumicino. Avevamo il medico della mutua e oggi siamo senza. Abbiamo un brutto degrado del verde; i marciapiedi malmessi; l’antenna della telefonia ha avuto controlli, ma noi non conosciamo il risultato; Via Matrice Destra a Savignano Mare in stato di degrado; manca una adeguata segnaletica. Questa è la nostra cosiddetta lista della spesa".

L’assessore Natascia Bertozzi ha detto: "La tariffazione puntuale della raccolta porta a porta inizia dal 1 luglio e per quel che riguarda l’indifferenziata si possono fare un numero di svuotamenti che dipende dalla composizione del nucleo familiare. Per quel che riguarda l’antenna i rilevamenti hanno determinato che i flussi sono abbondantemente sotto il minimo. Per la segnaletica abbiamo già contattato la ditta e a breve verrà sistemata. Sulle abitazioni fatiscenti e occupate abusivamente stiamo facendo accertamenti e per una abbiamo inviato comunicazioni al legale della proprietà". Il sindaco Filippo Giovannini ha detto che per quel che riguarda il seggio elettorale si sta interessando da tempo e ha aggiunto: "Per la rotonda in via Portazza è allo studio la fattibilità di un progetto di una rotonda. Abbiamo 12 medici di base a Savignano e tra poco arriverà il 13°. Aspettiamo di completare il quadro e poi chiederemo a tutti loro se c’è qualcuno disposto a venire a Capanni alcune ore alla settimana".