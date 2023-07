"Degrado in via Cagnona" Le lamentele dei residenti

di Ermanno Pasolini

Da anni gli abitanti della zona della provinciale 10 Cagnona, residenti nel tratto prima di arrivare al Romagna Shopping Valley nei comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli dove la strada fa da mezzeria, denunciano uno stato di degrado ormai diventato insopportabile e invivibile. Lo spiega un residente, Paolo Montemaggi: "Da anni protestiamo e chiediamo interventi pubblici ai due Comuni. I problemi sono tanti. Riguardano l’ordinaria manutenzione del verde pubblico con erbacce alte ai bordi non solo della provinciale, ma anche delle vie laterali compresa via Portazza in comune di Savignano che collega la provinciale 10 Cagnona con la frazione di Capanni e via Del Progresso in comune di San Mauro Pascoli. Ovunque ci sono aghi di pino, carta e plastica e sacchetti dei rifiuti, abbandonati da incoscienti in numero sempre crescente, ma che non vengono mai raccolti e puliti. Un vero e proprio scandalo che persiste è la pista ciclopedonale che collega San Mauro Pascoli al mare, con i lavori che vanno molto a rilento con grande disagio per gli utenti che vogliono andare in spiaggia in bicicletta e non hanno alternativa se non quella di percorrere la provinciale 10 Cagnona nella corsia delle auto con grande pericolo".

Paolo Montemaggi lamenta anche il fatto che accanto alla provinciale 10 Cagnona ci sia uno dei più grandi centri commerciali e che quindi la zona dovrebbe essere tenuta pulita e in ordine: "San Mauro Pascoli ha fatto qualche intervento ma in alcuni casi è stato peggio di prima con l’erba tagliata lasciata sul posto. Il degrado continua e nessuno provvede in modo adeguato. Ci sono rami di alberi rotti che arrivano a toccare terra, nessuno si preoccupa di tagliarli. In via Portazza all’altezza del canale Fossatone, che fortunatamente non era esondato, ci sono parapetti in legno che aveva installato il Comune di Savignano sul Rubicone a protezione di chi transita anche a piedi, che sono in parte crollati rischiando di andare giù nel canale. Questa zona andrebbe valorizzata in quanto è un vanto per Savignano e San Mauro Pascoli e anche fonte di entrate di tributi che potrebbero in parte essere impiegati per una manutenzione più corretta".

"Noi non ci arrendiamo - conclude Montemaggi - e aspettiamo che i due comuni intervengano per almeno sistemare l’ordinaria manutenzione e se non lo faranno continueremo nella nostra protesta, andando a riferire tutti i disagi agli amministratori comunali e nei vari uffici".