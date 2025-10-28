"Degrado nel centro storico, non è la Caritas ad incentivarlo"

La Caritas di Savignano respinge le accuse dei commercianti di essere una delle cause del degrado nel centro storico. Dicono i volontari: "Da anni siamo presenti nel nostro territorio con un centro di ascolto, con un refettorio solidale che fornisce 20-25 pasti al lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, con un servizio che fornisce vestiario usato ogni martedì e mercoledì dalle 14 alle 16.30, un servizio docce il martedì dalle 14 alle 16.30, con la distribuzione di pacchi di generi alimentari il venerdì dalle 14.30 alle 16.30 ogni 15 giorni. Ci occupiamo anche della pulizia di marciapiedi e aiuole del centro. Tutto questo è reso possibile grazie all’attività instancabile e generosa di un consistente numero di volontari, col sostegno essenziale delle parrocchie, del Comune e di tanti benefattori". E continuano: "Tale opera, al di là dell’aiuto materiale a chi si trova in verificate condizioni di necessità, svolge un’importante, anche se evidentemente non esaustiva, funzione di integrazione sociale di coloro che si trovano a vivere in situazioni difficili; afferma la dignità della persona umana in ogni condizione; promuove la collaborazione tra persone di età, nazionalità, lingua e religione diversa; dimostra coi fatti che si ottiene di più dalla solidarietà e dal rispetto piuttosto che dalla diffidenza e dall’emarginazione. Pertanto la Caritas respinge con fermezza l’accusa da alcuni avanzata di incentivare con la propria attività il ’degrado’ e l’insicurezza che evidentemente, se esistono, hanno altre cause; ribadisce la propria volontà di continuare a operare nel rispetto delle leggi e nella fattiva collaborazione con le forze dell’ordine e le istituzioni civili, come sta avvenendo".