Degrado, una doppia emergenza

di Emanuele Chesi

La scorsa settimana il fabbricato ex Sacim è stato sgomberato dagli occupanti abusivi. Era già avvenuto più volte in passato ma questo è il capitolo finale. Perché le ruspe si sono messe subito al lavoro. E’ il primo passo del progetto di riqualificazione di una delle principali aree degradate di Cesena. Ma gli agenti di polizia e le pale meccaniche, pur necessari, non bastano a risolvere il problema. Da un lato c’è da evitare che al cemento degradato si sostituisca il degrado del cemento. Insomma occorre la riqualificazione sia vera, nell’interesse della città e non semplicemente il solito business edilizio. Dall’altro gli occupanti abusivi sfrattati non possono essere derubricati a sola questione di ordine pubblico.