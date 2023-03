Degustazioni ’brutali’ Tour al teatro Verdi tra i vini artigianali "Oltre ottanta cantine"

Brutale, come il bar ’Brutal’ di Barcellona, tra i primi a promuovere un’offerta di vini naturali. Ma anche come la natura selvaggia, priva di additivi o artifici. Si terrà domenica dalle 10.30 alle 20 al teatro Verdi di Cesena la seconda edizione di ’Brutale. La natura è progresso’, una mostra mercato dedicata alla promozione e degustazione di vini ’artigianali’. Un termine che indica non solo un modo di coltivare sano e senza l’utilizzo di pesticidi o fitofarmaci, ma anche una produzione etica e di qualità.

Al centro dell’evento, più di ottantacinque cantine provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia, alla Valle d’Aosta, fino alla Slovenia, a cui si aggiungono anche distributori di vino, produttori di olio e di anfore. "Si tratta di piccole cantine artigianali con vigneti entro, al massimo, i 10 ettari - spiega l’organizzatore Fabio Venturi -, tutti accomunati da una filiera naturale, in cui l’intervento dell’uomo è limitato il più possibile".

Spazio anche al cibo, con un’attenzione ai gusti sani e legati alla terra. Quattro i ristoranti, vere eccellenze italiane, che delizieranno gli utenti con proposte ad hoc: ’Alla Pergola’ di Sarcedo, ’12 Rondini’ di Foligno, ’Rost’ di Milano e ’Massimiliano Poggi Cucina’ di Trebbo di Reno.

Ai visitatori, al costo di 20 euro, purché maggiorenni, verrà consegnato un calice e un portacalice con cui potranno effettuare degustazioni libere in tutti i banchi d’assaggio, con l’opportunità di acquistare le bottiglie dagli stessi vignaioli. Le consumazioni food verranno invece pagate direttamente ai ristoratori.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con l’associazione Centro Anch’io, è in stretta sinergia con la città e il territorio. "Il Verdi costituirà lo spazio nevralgico - fa sapere l’assessore Luca Ferrini -, ma tutto il centro storico ospiterà l’evento".

A latere della fiera, due laboratori per appassionati e professionisti. Sempre domenica, dalle 11 all’Osteria il Fondo in Via Fra Michelino si svolgerà ’Denavolo Radikon Stekar: sfamati fradici del vino puro di Bacco’, una chiacchierata coi vignaioli Giulio Armani, Ivana Radikon, Tamara Stekar, rivolta a massimo 25 partecipanti per un costo di 25 euro. Dalle 15.30 alle 17, invece, Dalla Ghina’ in Via Cesare Battisti, si terrà un laboratorio di degustazione condotto da Francesco Falcone (25 euro).

Cristina Gennari