Dehors, il futuro dopo la pandemia "Troppi vincoli per i locali pubblici"

Quale futuro per i dehors, gli spazi esterni di bar e pubblici esercizi, nel post-pandemia? Cesena diventa laboratorio nazionale dell’elaborazione culturale su questa sentita problematica con un convegno di alta levatura promosso da Fipe Confcommercio cesenate, in collaborazione con Confcommercio cesenate, che si terrà domani pomeriggio alle 15 nella sede di via Giordano Bruno dell’associazione cesenate. Interverranno il presidente Fipe Emilia Romagna Matteo Musacci, il vicedirettore nazionale di Fipe Luciano Sbraga, il professore di Urbanistica al Politecnico di Milano Luca Tamini, l’assessore allo sviluppo economico di Cesena Luca Ferrini, i sindaci Matteo Gozzoli (Cesenatico), Marco Baccini (Bagno di Romagna) e Luciana Garbuglia (San Mauro Pascoli). L’evento verrà aperto dai saluti del presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani, del presidente Fipe Confcommercio cesenate Angelo Malossi. "Molti comuni, fra cui quello di Cesena hanno elaborato e sottoposto al vaglio della Sovrintendenza il nuovo abaco con le regole per l’occupazione degli spazi esterni dei pubblici esercizi – spiegano i presidenti Patrignani e Malossi – poi è intervenuta una proroga sull’entrata in vigore del regolamento fino a giugno, che potrebbe anche essere estesa ulteriormente. Confcommercio cesenate in questi mesi ha lavorato con serietà ed efficacia nell’interlocuzione con l’amministrazione comunale per richiedere che le regole sui dehors...