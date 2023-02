Dehors, proroga per tutto l’anno "Salvagente per bar e ristoranti"

Anche da Cesena arriva la soddisfazione per il lavoro svolto in Parlamento dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato, impegnate nel voto degli emendamenti al Decreto Milleproroghe, che hanno varato la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dei dehors senza autorizzazioni per bar e ristoranti. "Con questo importantissimo provvedimento – è l’analisi della deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari -, Governo e maggioranza sostengono in modo concreto i settori che, dopo anni difficili, si stanno riprendendo dai durissimi contraccolpi della pandemia. Noi di Forza Italia siamo stati i promotori di questa iniziativa lo scorso anno e abbiamo chiesto di proseguire nella stessa direzione anche per il 2023". La parlamentare romagnola ricorda anche che in occasione di recenti incontri istituzionali, con sindaci e con i rappresentanti di categoria del collegio di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara, aveva ricevuto molte richieste in tal senso. "La proroga è in pratica anche un salvagente per bar, ristoranti e attività commerciali in un momento di ripresa, dopo la pandemia, ma frenato da un altro fenomeno preoccupante, come l’aumento vertiginoso dell’energia, cioè delle bollette, e l’inflazione. Infine, si tratta di un intervento fondamentale per la tenuta delle attività e l’occupazione del settore".

Sul tema arriva l’assenso anche di Angelo Malossi, presidente provinciale di Fipe Confcommercio: "Siamo molto contenti - conferma – anche perché riteniamo i dehors una parte importantissima di un’azienda che occupa nel settore dei pubblici esercizi, decisiva per affrontare il mercato. Lo conferma il fatto che i clienti sempre più apprezzano gli spazi esterni, un vero valore aggiunto per tutta la città, in grado di dare vivacità: dove mancano i servizi, il rischio è quello di trasformare un agglomerato urbano semplicemente in un dormitorio". Ora l’auspicio di Malossi è che in questi mesi si riesca a raggiungere un accordo per definire con chiarezza il futuro della questione, nell’interesse di tutti: " È giusto che ci sia un ordine, però chiedere innovazioni molto importanti in un periodo complicato come questo sarebbe stato davvero insostenibile. Utilizzeremo i mesi che ci aspettano per discutere insieme e in maniera costruttiva sul miglior punto d’accordo possibile. E intanto butto lì un’idea: perché quando le Regioni investono a favore del turismo, non lo fanno anche in relazione agli arredi in ambito urbano? E’ un settore ugualmente importante nell’ottica dell’appeal verso i visitatori".