Dehors, si allontana il nuovo regolamento

di Andrea Alessandrini

Anche se la situazione è congelata sino a fine giugno, e potrebbe diventarlo per tutto il 2023, continua a tenere banco il confronto sull’abaco che regolamenta il decoro degli spazi esterni e dei dehors dei pubblici esercizi in centro storico, ma potrebbe delinearsi nel corso dell’anno un mutamento di scenario con un possibile restringimento delle competenze decisonali della Soprintendenza alle Belle Arti di Ravenna a cui spetta l’ultima parola sulle proposte del Comune che si cofornta cone le associazioni di categoria.

Martedì alle 15 nella sede di Confcommercio cesenate si tiene un convegno promosso da Fipe Confcommercio che si confronteranno con l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Cesena Luca Ferrini e i sindaci Maarco Baccini (Bagno di Romagna), Matteo Gozzoli (Cesenatico) e Luciana Garbugia (San Mauro Pascoli). "Richiediamo un abaco – affermano il presidente Fipe cesenate Angelo Malossi e il presidente Confcommercio Augusto Patrignani – che contemperi l’esigenza di salvaguardare il decoro del centro attraverso dehors congrui con quelle delle attività dei pubblici esercizi, senza penalizzare il lavoro". Ma i tempi per l’entrata in vigore dell’abaco potrebbeto andare molto per le lunghe.

"Il dirigente Matteo Gaggi ed io abbiamo depositato fisicamente in Soprintendenza l’abaco, un volume ponderoso di circa mille pagine – spiega l’assessore del comune di Cesena Luca Ferrini –, per l’Unione dei Comuni Valle e Savio, con sei comuni da Cesena fino a Verghereto, ma è scatatta la proroga per la sua entrata in vigore al 30 giugno che potrebbe slittare sino a fine anno. Nel frattempo siamo venuti a conoscenza che possono cambiare compiti e ambiti operativi delle Soprintendenze nei centri storici, ristretti alle parti di conclamato valore artistico e monumentale, non su tutto il centro, e ciò finirebbe per avere ripercussioni anche sull’abaco".

"Non significa naturalmente che verrebbe buttato a mare il lavoro svolto, preziozisssimo – aggiunge Ferrini – ma per gli operatori dei pubblici esercizi si potrebbe venire a creare una situazione di maggior libertà dai vincoli". Se la proroga fosse ulteriromente protratta a fine anno – ipotesi come ga rimarcato l’assessore niente affatto peregrina –, occorre tener presente che a primavera 2024 si terranno le elezioni amministrative e gli ultimi mesi di mandato non sono mai quelli più indicati e propizi per adottare provvedimenti, specie se possono essere – nella percezione di chi li subisce – impopolari.