Delega alle pari opportunità alla vicesindaca Sara Mosconi

A Longiano è stata istituita la delega alle pari opportunità, affidata alla vicesindaca Sara Mosconi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ha detto Sara Mosconi: "Desidero ringraziare il sindaco Mauro Graziano per la fiducia riposta in me nell’affidarmi questa delega che accolgo con profondo senso di responsabilità e determinazione. La parità e le pari opportunità sono valori fondamentali, essenziali per costruire una società giusta e rispettosa. Promuovere e difendere questi valori non è solo un compito delle istituzioni, ma una responsabilità condivisa da ciascuno di noi, ogni giorno. I dati sulla violenza di genere in Italia rivelano una realtà grave e in crescita, con una tendenza allarmante di aumento dopo la pandemia. Non di rado, sono gli adolescenti a ritrovarsi coinvolti in queste dinamiche, sia come vittime, e in alcuni casi, come autori. Questo dato ci obbliga a riflettere e ad agire con urgenza perché la violenza di genere mina le fondamenta stessa della nostra società, infliggendo ferite profonde e durature. Il nostro dovere è quindi mantenere alta la consapevolezza e promuovere un’informazione pratica e concreta".

