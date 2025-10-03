Delegazione albanese in tour nell’Alto Savio

Una delegazione istituzionale proveniente dal Comune di Mallakaster, Albania, è in visita nella Valle del Savio per conoscere e approfondire le buone pratiche locali in materia di promozione turistica, sviluppo territoriale e gestione integrata delle risorse culturali e ambientali. Un’altra occasione in cui il turismo di Vallata si apre allo scambio internazionale, condividendo il proprio modello di valorizzazione delle aree interne nell’ambito di una visione coordinata e integrata che rende sei territori un tutt’uno. La visita si svolge nell’ambito di un progetto sostenuto da Art-ER, società in house della Regione Emilia Romagna, che intende favorire lo scambio di esperienze fra territori con caratteristiche affini, come la vicinanza alla costa, la presenza di asset culturali e naturalistici e la vocazione turistica emergente.

La mattinata di mercoledì si è aperta a Sàrsina con un incontro istituzionale in Comune. Ad accogliere la delegazione il sindaco Enrico Cangini, l’assessora Elsa Cangini e l’assessore Filippo Collinelli. Presenti inoltre la presidente Unione Valle Savio, Monica Rossi, il dirigente del settore Matteo Gaggi, la coordinatrice al Turismo Caterina Molari e l’esperta di servizi culturali e di comunità Michela Ghetti. La delegazione ha poi incontrato il direttore del Gal L’Altra Romagna Mauro Pazzaglia, approfondendo il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) nella gestione dello sviluppo territoriale, l’esperienza di programmazione Leader, e le strategie regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

"Il turismo di Vallata- commenta Monica Rossi- si valorizza attraverso diverse azioni di carattere politico e promozionali con una prospettiva che si rende sempre più ampia e che non si limita ai confini di Unione o regionali. Questa visione viene suffragata dalla visita della delegazione albanese, con cui ci siamo confrontati su tematiche relative al ruolo del turismo nello sviluppo delle aree interne, anche attraverso la presentazione di iniziative che concorrono alla valorizzazione dei rispettivi territori". Mercoledì sono stati altresì condivisi l’esperienza del Plautus Festival, la valorizzazione del patrimonio naturalistico e gastronomico locale e l’esperienza dello Iat diffuso presso il ristorante "Il Giardino" a San Piero. La giornata si è conclusa con una tappa a Mercato, dove la delegazione ha visitato due eccellenze del territorio:la pieve di Montesorbo e le Cantine Casali.

Gilberto Mosconi