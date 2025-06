Delegazione cesenate all’assemblea nazionale:: "Momento di identità"

Una delegazione di Confcommercio cesenate, formata dal presidente Augusto Patrignani, dal vicepresidente Alverio Andreoli, dal presidente Valle Savio Giuseppe Crociani membro di giunta, dal direttore Giorgio Piastra, dal vicedirettore Alberto Pesci e dai responsabili dei territori periferici - unitamente a decine di imprenditori che si sono spostati in pullman - ha preso parte all’assemblea nazionale di Confcommercio tenutasi a Roma in cui la premier Giorgia Meloni è intervenuta in un videomessaggio e il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Dirigenti e imprenditori cesenati erano insieme a quelli forlivesi, guidati dal presidente Roberto Vignatelli e dal direttore Alberto Zattini.

Toccante il video iniziale sugli ottanta anni di storia di Confcommercio intrinsecamente legata a quella dell’Italia repubblicana.

L’assemblea pubblica, ha messo in luce il presidente Carlo Sangalli, celebra gli 80 anni della Confederazione. Un anniversario che parte “dal respiro di libertà” del 25 aprile 1945, e da quella “libertà d’intraprendere” che il 29 aprile dello stesso anno diede inizio a una “storia di popolo chiamata Confcommercio”. Una storia che si è allargata nel tempo ben oltre il commercio: “una storia collettiva fatta di donne e uomini, famiglie e imprese, territori e città, cambiamenti e identità”. Il filo conduttore scelto per questi 80 anni è uno slogan tanto evocativo quanto impegnativo: “ricordare il futuro”. E si declina in tre parole-chiave: “continuità, equilibrio, cambiamento”. Il presidente Sangalli non ha nascosto le difficoltà del contesto attuale. “Dal 2020, l’economia globale è stata caratterizzata da un marcato aumento dell’incertezza”, causata da guerre, tensioni commerciali e ritorno dei dazi. A preoccupare inoltre è il calo della fiducia delle famiglie e soprattutto dei giovani.

"L’assemblea è stata uno straordinario momento di identità collettiva per la famiglia Confcommercio - commenta il presidente cesenate Patrignani - che ci dà ancora più forza di lavorare sui territori per favorire lo sviluppo delle imprese di commercio turismo, terziario e professioni, accompagnandole con servizi e soluzioni alle loro esigenze".