Delegazione cinese al Camping Village

Una delegazione proveniente dalla Cina ha visitato il Cesenatico Camping Village. Si tratta di un gruppo di professionisti cinesi, interessati a vedere il progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico della grande struttura ricettiva affacciata sulla spiaggia di Ponente. La delegazione era accompagnata dai vertici della ditta Znled che ha appena realizzato il nuovo impianto fotovoltaico installato all’interno del villaggio. I professionisti cinesi hanno espresso grande apprezzamento sia per il lavoro sotto il profilo architettonico svolto nel nuovo parcheggio, che hanno definito eccellente, sia per il Cesenatico Camping Village, una delle più grandi realtà del turismo all’aria aperta della riviera, caratterizzata da molto verde e confinante con un parco, dove ogni anno si registrano oltre 600mila presenze.

L’impianto fotovoltaico è installato su una struttura in metallo che compone il nuovo parcheggio e che si estende su una superficie di circa 3.500 metri quadrati, dove sono stati ricavati 140 posti auto. Nel nuovo parcheggio sono stati ricavati anche quattro stalli con colonnine per la ricarica elettrica di auto e altri mezzi, contribuendo così alla mobilità sostenibile. L’impianto fotovoltaico da 317 Kw è dotato di un sistema di accumulo energetico, che garantisce una produzione annua stimata di 340.050 Kwh. In questo modo circa il 30 percento del fabbisogno energetico annuo del campeggio viene coperto tramite energia rinnovabile.

La visita della delegazione cinese ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle buone pratiche legate alla sostenibilità e all’efficienza energetica nel settore turistico. Il Cesenatico Camping Village si conferma così un punto di riferimento per il turismo responsabile e innovativo, ed è significativo che abbia attirato l’attenzione di esperti internazionali interessati a modelli virtuosi di gestione energetica.

Da questa primavera (il villaggio apre a fine mese), l’importante struttura dedicata agli appassionati di vacanze en plein air, utilizzerà meno corrente elettrica proveniente dalla linea tradizionale, per utilizzare il sole, la cui energia viene accumulata in apposite "batterie giganti", per poi essere utilizzata dai campeggiatori e dai dipendenti. Terzo Martinetti, direttore del Cesenatico Camping Village, crede nel progetto: "Vogliamo dare nuovi servizi e fra questi è una priorità avere un villaggio più green e rispettoso dell’ambiente. Ce lo chiedono gli stessi ospiti ed io e il mio staff per primi ne siamo convinti, in quanto un luogo di vacanza dove si collocano al vertice l’ecologia ed i principi della sostenibilità, agli occhi di tutti risulterà essere ancora più bello, attrattivo e gradevole".

Giacomo Mascellani