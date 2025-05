Delegazione dall’Andalusia: "Nidi e materne cesenati modello per l’Europa"

Prosegue lo scambio di buone pratiche tra enti di diversi paesi, con al centro, ancora una volta, l’esperienza del Comune di Cesena. Da ieri fino a mercoledì, il Settore Scuola del Comune ospita una delegazione del Settore Scuola della città di Algeciras (provincia di Cadice, comunità autonoma dell’Andalusia).

La tre giorni è stata introdotta da un incontro a cui hanno preso parte l’assessora Maria Elena Baredi, la dirigente Monica Esposito, le coordinatrici pedagogiche Silvia Bordin e Sue Hellen Silvani, e le referenti della Ristorazione Scolastica Clio Barasi e Valentina Giorgini. Le delegate hanno visitato alcuni servizi educativi comunali dedicati alla fascia 0-6 anni, tra cui i poli ‘Ippodromo’, ‘Mulini’, ‘Pievesestina’ e ‘Vigne Parco’. L’obiettivo è promuovere sempre più occasioni di scambio e crescita professionale attraverso il confronto diretto.

Durante il soggiorno saranno approfonditi temi rilevanti come l’outdoor education, l’inclusione scolastica e l’educazione alimentare. Le coordinatrici pedagogiche e le referenti alla ristorazione accompagneranno le delegate nei vari plessi, condividendo i modelli educativi e pedagogici adottati nei servizi 0-6 comunali e, al contempo, raccogliendo informazioni sul sistema educativo spagnolo.

Oltre alle visite ai servizi educativi, il programma prevede un tour Centro studi servizi Educativi ‘Gianfranco Zavalloni’ e alla Biblioteca Malatestiana. "Questa esperienza – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – rappresenta un’importante opportunità per consolidare il dialogo interculturale e promuovere nuove collaborazioni tra le istituzioni educative italiane e spagnole. Mettere la scuola al centro del dibattito pubblico e dello scambio tra diversi enti, oltre che tra istituzioni provenienti da realtà nazionali variegate, ci consente infatti non solo di ragionare in un’ottica di integrazione ma anche di migliorare i rispettivi servizi educativi tenendo conto degli aspetti comuni e delle sfide globali".

"Si tratta – prosegue l’assessora – di un confronto che parte necessariamente dalla scuola dell’infanzia, vero e proprio pilastro di un percorso formativo e di crescita e che coinvolge, in questa prima fase, le istituzioni e la comunità, dagli operatori alle famiglie, esattamente come avviene a Cesena in questi mesi nell’ambito del un tavolo permanente di confronto tra genitori, insegnanti, educatori, operatori e istituzioni locali".